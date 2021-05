Perleberg

André A. (Name geändert) hatte schon bessere Ideen. Ideen, die ihn zumindest nicht auf die Anklagebank des Perleberger Amtsgerichtes brachten. Doch am 23. Februar 2020 machte er sich mitschuldig beim Diebstahls eines Radladers mit Greifschaufel aus einem Ortsteil von Gerdshagen.

Genauer gesagt lieferte der Angeklagte die entscheidende Information für die Straftat. Als sein Bekannter fragte, wer wüsste, von wo er einen Radlader bekommen könnte, glänzte der Angeklagte mit Wissen.

Man wollte den Radlader nach getaner Arbeit wieder zurückbringen, sagte der Angeklagte schuldbewusst und mit schlechtem Gewissen vor Gericht. Eben gleich, nachdem er seine Arbeit verrichtet hat. Sein Bekannter wollte auf seinem Grundstück eine hohe Tanne fällen und fragte nach, wo er entsprechendes Gerät bekommen könnte. Wissend hob André A. seine Hand und nannte den Betrieb, in dem er von Juni bis Oktober 2019 sogar gearbeitete hatte.

Mit Verstärkung und dem Wissen von André A., wo entsprechende Schlüssel für den Radlader hingen, verschafften sie sich in einer Nacht- und Nebelaktion Zugang zum Gelände. Das Duo klaute den Radlader, doch jüngst saßen auf der Anklagebank keine zwei Angeklagten, sondern nur ein Beschuldigter. Der Hauptangeklagte erschien aus vermeintlichen Krankheitsgründen nicht. Ein Attest fehlte.

Bei Bekannten löste dessen Verhalten am Gerichtstag Irritationen aus, die sie vor dem Vorsitzenden Richter Karsten Sprigode nicht verschwiegen. So soll der abwesende Hauptangeklagte sogar zum Abstreiten des Vorwurfs sowie einer inszenierten Verwirrungstaktik bei den Aussagen aufgerufen haben. Das berichtete ein Prozessbegleiter an jenem ersten Verhandlungstag.

Dass es besser ist, Technik zum Baumfällen zu leihen oder zu kaufen, hat inzwischen auch André A. verstanden. Öffentlich entschuldigte er sich für die Tat. Reuiges Verhalten, das auf die Neuruppiner Staatsanwaltschaft und Richter Karsten Sprigode glaubhaft wirkte. Aus diesem Grund behält der Beschuldigte auch in Zukunft im Führungszeugnis eine weiße Weste.

Das Verfahren gegen ihn wurde nämlich auf Anregung der Staatsanwaltschaft eingestellt. Dafür muss er aber 500 Euro in den nächsten vier Monaten an die Landeskasse zahlen.

Macht er das nicht, sitzt er wegen des Vorfalls noch einmal vor Gericht und werde dann verurteilt, warnte ihn Richter Karsten Sprigode vor den Konsequenzen. Gegen den Hauptangeklagten wird später erneut verhandelt.

Von Susann Salzmann