Vermeintlicher Wohltäter ergaunert Geld in Perleberg

Perleberg

Ein Trickbetrüger hat am Donnerstag in Perleberg mit einer dreisten Masche Geld ergaunert: Der Mann, der sich als kanadischer Staatsbürger ausgab, war gegen 13 Uhr in einem Geschäft am Großen Markt unterwegs und bat eine Mitarbeiterin um Hilfe. Er gab an, nach dreiwöchigem Aufenthalt in Deutschland nun seinen Rückflug nach Kanada erwischen zu müssen. Weil seine Papiere in einem Schließfach in Berlin eingeschlossen seien, benötige er 65 Euro.

Gauner gewann Vertrauen der Mitarbeiterin

Um das Vertrauen der 29-jährigen Mitarbeiterin zu gewinnen, schilderte er glaubhaft, Mitglied eines humanitären Verbandes zu sein. Auch legte er ein Buch mit den Mitgliedern der Organisation vor. Nach einigen Telefonaten erreichten die beiden ein Mitglied des Verbandes aus Wittenberge, welches für den Kanadier bürgte und seine Hilfe zusicherte. Jedoch solle die Frau aus dem Perleberger Geschäft die 65 Euro erst einmal auslegen, was sie auch tat.

Internet-Seite warnt vor dem Mann

Nach der Übergabe des Geldes verließ der Kanadier das Geschäft. Kurz darauf meldete sich der Wittenberger telefonisch zurück, weil er einen Betrug vermutete. Auf der Internetseite des Verbandes wird vor dem vermeintlichen Kanadier, der offenbar mit falschen Personalien arbeitet, bereits gewarnt.

In ähnlichen Sachverhalten soll er in der Vergangenheit bereits betrügerisch gehandelt haben. Die Verkäuferin zeigte den Fall daraufhin an.

Von MAZonline