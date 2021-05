Vion Perleberg: Zweiter Streik mit weniger Teilnehmern

Perleberg

Erneut hatten Beschäftigte des Fleischkonzerns Vion in Perleberg die Arbeit niedergelegt und einen höheren Lohn gefordert. Zum Erstaunen der Organisatoren nahmen beim zweiten Streik vor dem Werkstor des Perleberger Standortes deutlich weniger Angestellte an der Aktion teil als es etwa noch am 15. April der Fall gewesen war.

Etwas über 70, vor allem deutsche, Mitarbeiter beteiligten sich am Streik der Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-Gaststätten Region Mecklenburg-Vorpommern (NGG). „Wir sind dennoch sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Jörg Dahms, Geschäftsführer der NGG , „und wir kämpfen wie auch beim letzten Mal um einen Lohn von 12,50 Euro die Stunde für jeden Arbeiter.“

Bislang keine Veränderungen bei Vion – auch nicht in Perleberg

Denn nach dem ersten Streik im letzten Monat gab es bislang keine Veränderungen. „Viele, gerade die rumänischen Mitarbeiter, erhalten deutlich weniger Geld als ihnen zusteht“, betonte Dahms. Eine Antwort darauf, warum sich am 19. Mai deutlich weniger Angestellte an der Aktion der NGG beteiligten, gab es nicht. Dafür machte ein Gerücht schnell die Runde. Demnach soll das Unternehmen seine Mitarbeiter bewusst eingeschüchtert haben. Einen Beweis für die These gab es jedoch nicht.

Wie auch beim ersten Streik stand Werksleiter Klaus Voigt kurzzeitig am Werkstor: „Ich versuche mit allen Beteiligten vernünftig ins Gespräch zu kommen“, sagte er. Auf Einzelheiten wollte er jedoch nicht eingehen und verwies auf die Pressestelle von Vion. „Ich kann nur für meinen Standort sprechen“, erklärte er, „aber nicht für den gesamten Konzern, um den es hierbei geht.“ Denn der höhere Lohn wird nicht nur für den Perleberger Standort gefordert, sondern für alle.

Tarifverhandlungen sind am 20. Mai

Am 20. Mai geht es in die nächste Runde der Tarifverhandlungen. Einer der Gründe, warum die Gewerkschaft bewusst einen Tag vorher einen Streik organisiert hatte. „Wir müssen Druck aufbauen“, sagte Jörg Dahms, „und wenn wir unser Ziel nicht erreichen, dann müssen wir unsere Streiks ausweiten.“

Der Geschäftsführer der NGG schloss nicht aus, dass seine Gewerkschaft in Perleberg schon bald einen Streik mit einer Länge von 24 Stunden organisiert. Zumindest soll der nächste, sofern es notwendig ist, weitaus länger werden.

An diesem Mittwoch waren drei Stunden für den Streik angesetzt – ähnlich wie beim ersten Mal. Die Gewerkschaft verhandelt aktuell mit Vion Food Entgelt – und Entgelttarife für bundesweit zehn Standorte. Laut Jörg Dahm soll der Vion-Konzern dabei ein Vorreiter sein, um auch bei anderen Fleischkonzernen entsprechende Verhandlungen führen zu können.

„Das Menschenwohl ist genauso wichtig wie das Tierwohl“, betonte Dahm, „und die aktuelle Vergütung ist einfach nicht menschenwürdig.„ Vion zählt mit circa 30 000 Schweinen pro Woche zu einem der größten Schlachthöfe in Brandenburg.

