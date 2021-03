Perleberg

Gute Nachrichten für Prignitzer Geflügelhalter: Das durch das zuständige Veterinäramt angeordnete Beobachtungsgebiet um Neudorf (Gemeinde Groß Pankow) kann aufgehoben werden. Die Änderung tritt ab Montag, 22. März, in Kraft. Dennoch müssen Geflügelhalter immer noch mit Einschränkungen rechnen.

Orte um Neudorf fallen ins Gebiet um den Vorfall in Falkenhagen

Da die Ortschaften gleichzeitig im Beobachtungsgebiet um den Ausbruch in einer Anlage in Falkenhagen (Stadt Pritzwalk) befinden, behalten die angeordneten Beschränkungen vorerst ihre Gültigkeit. Erst in den kommenden zwei Wochen soll es in diesem Gebiet neue Untersuchungen geben, die Klarheit bringen. Des Weiteren gilt weiterhin eine Stallpflicht für Geflügel in Risikogebieten. Weitere Information zum Thema gibt es auf der Internetseite des Landkreises Prignitz.

Nachdem in einem Geflügelbestand in Neudorf (Gemeinde Groß Pankow) der Vogelgrippe-Erreger festgestellt wurde, mussten 12 000 Tiere getötet werden. In einem Falkenhagener Betrieb wurden 18 000 Puten geschlachtet.

Von Julia Redepenning