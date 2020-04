Endstation Kemnitz: Ab dem 27. April wird der Pritzwalker Ortsteil zur Sackgasse. Die Bauarbeiten auf der B 189 um die Kurve am Ortsausgang zu begradigen, werden in den kommenden Monaten unter Vollsperrung fortgesetzt. Auch am Knotenpunkt Pritzwalk-Nord gibt es Behinderungen.