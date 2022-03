Vom Adel in der Prignitz: Vortrag zur neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum Perleberg

Perleberg

Um die Adelslandschaft Prignitz und ihre Memorialkultur geht es ab Montag in einer neuen Sonderausstellung des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg. Im Zentrum steht dabei die Familie von Winterfeld, die zum Prignitzer Uradel gehört und deren 1857 gegründeter Familienverein in Perleberg seit 2011 seinen Sitz hat.

Museumsleiter gibt Einführung ins Adelsthema

Das Geschlecht kam 1147 mit dem Kreuzzugsheer Markgraf Albrechts des Bären in die Region und besaß bis 1945 viele Güter vor allem in der Prignitz und in der Uckermark. Dallmin, Stammsitz des Geschlechts, bewahrt in der Kirche jenen eindrucksvollen Gedächtnisschild für Detloff von Winterfeld (1547 bis 1611), der auf Initiative des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg 2021 mit Geld der Fielmann AG restauriert werden konnte bei der Ausstellung erstmals wieder der Öffentlichkeit als befristete Leihgabe der evangelischen. Kirchengemeinde Dallmin zugänglich gemacht wird.

Ute Reinecke, stellvertretene Bürgermeisterin Perlebergs, wird um 19 Uhr die Gäste zur Eröffnung der Ausstellung begrüßen. Anschließend wird Torsten Foelsch, Museumsleiter und Kurator der Sonderausstellung, mit einem Vortrag eine Einführung in das Adelsthema geben. Danach wird durch die Ausstellung geführt.

Bilder aus dem Archiv des Museums

Foelsch konnte auf viele Bildvorlagen aus seinem eigenen Archiv und aus den Sammlungen des Stadt- und Regionalmuseums zurückgreifen. Wertvolle Leihgaben steuerten außerdem das Prignitz-Museum Havelberg, das Stadtarchiv Stendal, die evangelischen Kirchengemeinden Rühstädt, Kletzke und Dallmin, die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Prignitz, das Schlossmuseum Wolfshagen sowie Friedrich Christoph von Saldern und Viktor von Podbielski bei.

Die Organisatoren bitten aus Planungsgründen um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 03876/7 81 42 24 21 oder per E-Mail unter museum@stadt-perleberg.de an. Im Museum gelten nach aktueller Corona-Verordnung des Landes die AHA-Regeln und das Tragen einer FFP2-Maske.

Von MAZonline