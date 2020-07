Wittenberge

Der Besuch von Brandenburgs neuem Minister für Infrastruktur und Landesplanung am 7.­Juli in Wittenberge war keineswegs eine einseitige Angelegenheit. Guido Beermann ( CDU) brachte zu seinem ersten offiziellen Abstecher in die Prignitz zwar als Geschenk einen Fördermittelbescheid mit – er durfte selbst aber auch etwas zurück mit nach Potsdam nehmen.

Eine Botschaft für Beermann und die Landesregierung

Es war zwar nur eine Botschaft, dafür aber eine ganz wichtige für die Region. Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann nutzte die Gelegenheit und warb um Unterstützung für eines der wichtigsten bundesweiten Infrastrukturprojekte der kommenden Jahre – dem Deutschlandtakt der Bahn.

Anzeige

In dem Konzept für einen quer durch die Republik abgestimmten Fahrplan kommt nämlich auch die Prignitz vor, die dabei von der Lage zwischen den Metropolen Hamburg und Berlin profitiert. Der am 30. Juni vorgestellte dritte Entwurf des Gutachterausschusses sieht Wittenberge als wichtigen Knotenpunkt vor, der jeweils zur vollen Stunde an die neue Taktung angebunden werden könnte.

Weitere MAZ+ Artikel

Davon soll dann nicht nur der Personen- sondern auch der bundesweite Güterverkehr profitieren. Eine Attraktivitätssteigerung für den Transport von Waren auf der Schiene wäre auch für die in der Region ansässigen Unternehmen eine interessante Entwicklung.

Wittenberges Bürgermeister wirbt um Unterstützung

Verlockende Aussichten also, für die sich Oliver Hermann jetzt stark macht. Aber nicht als Verwaltungschef, der nur an die Elbmetropole denkt, sondern weit darüber hinaus. „Davon könnten alle entlang der Strecke und damit die gesamte Region profitieren“, ist sich Hermann sicher.

Dieses Signal hat Wittenberges Bürgermeister auch explizit in die Runde seiner Prignitzer Kollegen gesendet, die am Donnerstag das erste Mal nach langer Zeit wieder zu einem persönlichen Treffen bei Landrat Torsten Uhe eingeladen waren. Dabei kam Hermann auf den Deutschlandtakt zu sprechen.

Unterstützung versprach beispielsweise Bad Wilsnacks Amtsdirektor Torsten Jacob, der den Mehrwert von häufiger haltenden Zügen in Wittenberge auch für den Kurort sieht. Davon profitiere der Tourismus sicher, da die Anreise mit der Bahn für die Gäste noch attraktiver werde.

Deutschlandtakt der Bahn ein Gewinn für die Prignitz

In der Tat wäre mit der Umsetzung des Deutschlandtaktes auf der attraktiven Strecke zwischen Hamburg und Berlin eine Verdichtung des Angebotes verbunden, dass einen stündlichen Halt in Wittenberge vorsieht. Jetzt hält der ICE alle zwei Stunden.

Den aktuellen Fahrplan will Oliver Hermann gar nicht schlecht reden, doch es gelte, die derzeitigen Defizite zu beseitigen. Das seien beispielsweise Lücken im Fahrplan, die sich in der Mittagszeit und am frühen Abend auftun.

Sollte der Deutschlandtakt die Prignitz erreichen, wären damit zwangsläufig bauliche Maßnahmen am Halt in Wittenberge verbunden. „Die Infrastruktur ist der Haken“, gibt Oliver Hermann zu. Ein neuer Bahnsteig und zusätzliche Gleisanlagen müssten dafür erst noch gebaut werden.

Oliver Hermann : Das Land muss sich positionieren

Umso wichtiger sei dafür die Unterstützung der Landesregierung in Potsdam und die Übermittlung der Botschaft durch Minister Guido Beermann. „Das Land muss sich positionieren“, fordert Hermann. „Als Stadt und Region erwarten wir hierbei Unterstützung.

Und das so schnell wie möglich. Damit die Prignitz beim Deutschlandtakt nicht auf der Strecke bleibt.

Von Stephanie Fedders