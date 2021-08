Vor Gericht: Wittenberger lud kinderpornografische Bilder ins Internet

Perleberg

Ins Gesicht des Oberstaatsanwalts Thomas Schell aus Cottbus und der Richterin Stefanie Blaschko konnte Ricardo A. (Name geändert) kaum schauen. Für seine Taten im Zeitraum vom 9. März 2017 bis zum 17. September 2018 schämt sich der 33-Jährige aus Wittenberge noch heute in Grund und Boden, sagte er dem Gericht.

Ricardo A. wurde wegen des Verbreitens und des Besitzes kinderpornografischer Bilder angeklagt und weil er am 13. März 2021 in Wittenberge ohne Führerschein Auto gefahren war.

Computer, Handys und USB-Sticks beschlagnahmt

Als am 17. September 2018 die Wohnung des Prignitzers durchsucht wurde, beschlagnahmte die Polizei unter anderem einen Computer, Handys und USB-Sticks. Insgesamt 24 strafrechtlich relevante Dateien wurden darauf gefunden. Das ist angesichts von Tausenden Bildern, die andere Täter speichern zwar vergleichsweise gering, verdeutlichte Oberstaatsanwalt Schell. Dennoch sei jedes Foto entblößter oder sexuell missbrauchter Kinder eins zu viel.

In zwei Fällen hat sich der Wittenberger strafbar gemacht, weil er sich Bilder verschaffte. Auf seinem Rechner fand sich unter anderem das Bild eines Jungen, der mit erigiertem Geschlecht auf einem Stuhl sitzt. Ein anderes Bild zeige laut Anklageschrift den Oralverkehr eines deutlich unter 14-jährigen Mädchens bei einem erwachsenen Mann.

Ermittlungen gegen Pädophile in ganz Deutschland

Die Forensik konnte nachweisen, dass sich Ricardo A. diese Bilder explizit zum Speichern heruntergeladen hat. Tatort: „Chatstep“. Auf der Plattform fanden vor Jahren Ermittlungen wegen kinderpornografischer Schriften statt. In ganz Deutschland wurden potenzielle Täter angeklagt. Der Prignitzer war einer von ihnen. Noch weit schwerer wog für die Rechtsvertreter noch, dass er in diversen Chaträumen Dritten mehrere Bilder durch Weiterschicken von Links erst zugänglich gemacht haben soll.

Ricardo A. – damals wie heute Single – befand sich auf Frauensuche. Angeblich überredete ihn ein Kumpel, sich bei „Chatstep“ anzumelden. Der Wittenberger nahm das Angebot an. In den Chaträumen selbst habe er „Bilder gesehen und gespeichert“, gestand er ein. Seine Begründung fiel einsilbig aus. „Wahrscheinlich war es eine Kurzschlussreaktion. Ich war lange Single“, ergänzte der Angeklagte.

Links führten zu verbotenen Bildern

Unter anderem als „Asrael87“ war er im Chat unterwegs und begehrte Bilder – angeblich nicht von Kindern, doch speziell Fotos von Jüngeren, sagte er. Als schließlich Links in den Chats auftauchten, hinter denen sich die strafbaren Bilder verbargen, klickte er drauf.

Gut für den Angeklagten: Die IT-Forensik fand keine strafbaren Videos. Auf seinem Rechner waren zur Tatzeit drei kinderpornografische Dateien gespeichert. Insgesamt 36 kinder- und zehn jugendpornografische Bilder befanden sich im gelöschten Bereich des Computers, den Spezialisten wiederherstellen konnten.

In der Akte der Staatsanwaltschaft Cottbus sind mehrere Nutzernamen für das Portal aufgeführt.; unter anderem auch „Pedo87“. Bei anderen Accounts soll er sich als 18-Jähriger ausgegeben und sich damit gut zehn Jahre jünger gemacht haben. Das Nutzen zweier Konten gestand er ein; doch dass er als „Pedo87“ auf Bilder- und „Frauensuche“ ging, dementierte er bis zum Schluss.

Kein Anbieter schlägt den Namen „Pedo“ vor – auch nicht Chatstep

Bei seiner Ausrede, ihm wurde solch ein Nutzername von „Chatstep“ selbst angeboten, schnitt ihm Thomas Schell rasch das Wort ab. „“Pedo“ wird von keinem Programm vergeben“, machte dieser seine Ungläubigkeit deutlich.

Für den Wittenberger stand seine Freiheit auf dem Spiel. Immerhin ist er mit bereits sieben Eintragungen im Bundeszentralregister – unter anderem wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Führerschein und Betruges – kein unbeschriebenes Blatt mehr. Als Oberstaatsanwalt Schell eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten forderte, diese aber zur dreijährigen Bewährung aussetzen wollte, löste sich beim Angeklagten merklich die Anspannung.

Keine pädophilen Neigungen – Bewährung

Als Begründung dafür, dass Ricardo A. auf freiem Fuß bleiben kann, führte Thomas Schell unter anderem die weit zurückliegenden Taten und die sozial gesicherten Verhältnisse an, in denen er jetzt lebt. „Ich glaube nicht an eine pädophile Neigung bei Ihnen, aber ein Bewährungshelfer wäre trotzdem gut“, so Schell. Eine Maßgabe, der die Richterin Stefanie Blaschko folgte.

Kinderschänder haben im Knast nichts zu Lachen

In ihren Schlussworten machte sie deutlich, was auf ihn wartet, sollten sich noch einmal derartige Fotos auf seinem Rechner finden. Dann geht es ab ins Gefängnis. „Dort ist es unangenehm für Leute wie Sie; die sind da nicht allzu sehr beliebt“, erklärte die Richterin und gab ihm noch eine ganz irdische Anweisung mit auf dem Weg: Ohne pädaphile Neigung, „sehen Sie zu, dass Sie eine Frau kriegen“.

Von Susann Salzmann