Perleberg

Diebe nutzten an einer Tankstelle im Perleberger Schwarzen Weg den Moment, als der Kunde am Schalter bezahlte und stahlen zwei gerade befüllte Spritkanister. Der 74-jährige Mann hatte die Kanister neben seinem Wagen abgestellt. Als er wieder zum Auto kam, waren die Behälter weg, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Diebstahl ereignete sich bereits am Freitag. Die Schadenshöhe beträgt rund 50 Euro.

Von MAZonline