Perleberg Perleberg - Warum Therapeuten jetzt aufs Fahrrad steigen Ein wenig mehr Resonanz in ihrer Heimstadt hatte sich Rieke Guhl schon erhofft. Doch auch wenn sie jetzt für „Therapeuten am Limit“ allein nach Friesack radelt: Sie hat in ganz Deutschland Mitstreiter.

Anni Paap (l.) und Rieke Guhl nehmen an der Sternfahrt von "Therapeuten am Limit" teil. Während für Anni die Fahrt in Perleberg endete, stieg Rieke hier auf das Rad in Richtung Friesack. Quelle: Bernd Atzenroth