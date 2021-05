Breese

In der Auseinandersetzung um den Verkauf eines Grundstückes in Groß Breese an das Bauunternehmen Gutsche können jetzt die Einwohner der Gemeinde Breese mitreden. Die Wählergemeinschaft Breese – Groß Breese – Kuhblank hat sich erfolgreich für ein Bürgerbegehren eingesetzt, das in diesen Tagen auf den Weg gebracht werden soll.

Wählergemeinschaft startet Bürgerbegehren in der Gemeinde Breese

Mit diesem Instrument der Einwohnerbeteiligung, das in Paragraf 15 der Brandenburgischen Kommunalverfassung verankert ist, sollen Unterschriften in der Gemeinde gesammelt werden. Wer unterzeichnet, spricht sich dafür aus, dass der Beschluss der Gemeindevertretung zum Verkauf der Fläche hinter der Hausnummer Groß Breeser Allee 38 aufgehoben wird.

Weil ganz Groß Breese unter Denkmalschutz steht, gelten für Bauvorhaben hohe Hürden. Quelle: Stephanie Fedders

Begründet wird das Bürgerbegehren unter anderem damit, dass das Vorhaben der Firma Gutsche, sich in Groß Breese anzusiedeln und das Grundstück für die Lagerung von Schutt und Baumaterialien zu verwenden, nicht in den Gebietscharakter des Dorfes passt (die MAZ berichtete). Für Groß Breese gilt seit 2007 eine Denkmalbereichssatzung, an die hohe Hürden für Bauvorhaben geknüpft sind.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens bemängeln in der Begründung auch fehlende Diskussionen zu dieser Entscheidung. Weder habe es eine Anhörung des Ortsbeirates gegeben, noch ausreichende Informationen für die Einwohner. Etwas, dass sowohl Groß Breeses Ortsvorsteherin Bärbel Treutler als auch die Wählergemeinschaft schriftlich kritisieren.

Grundstücksverkauf in Groß Breese: Ortsbeirat bemängelt ausreichende Informationen

So hat sich Bärbel Treutler in einem offenen Brief am 25. April an die Mitglieder der Gemeindevertretung gewandt und Fragen rund um die Entscheidungsfindung für die Zustimmung zum Verkauf gestellt. Unter anderem wies Treutler in diesem Brief darauf hin, dass die Gemeinde Breese am Industriegebiet Süd in Wittenberge einen Anteil hat.

Bereits in der Sitzung des Groß Breeser Ortsbeirates am 8. April hatte die Ortsvorsteherin den zahlreich anwesenden Einwohnern mitgeteilt, dass sie aus dem Wittenberger Bauamt die Information erhalten habe, dass Flächen zur Verfügung stünden. „Das Ziel war ja eine gemeinsame Flächennutzung, um nicht in die Orte hineinzugehen“, sagte Treutler auf der Sitzung zu der Entscheidung der Gemeinde, sich am Industriegebiet Süd zu beteiligen.

Die Wählergemeinschaft wiederum hat das Bürgerbegehren um einen Bürgerbrief ergänzt, in dem sie viele Punkte aufzählt, die aus ihrer Sicht gegen den Verkauf und die Ansiedlung der Firma Gutsche sprechen.

Alle Einwohner von Breese über 16 Jahren dürfen sich am Bürgerbegehren beteiligen

Zudem werben die Unterzeichner des Briefes, Silke Last, Anita Haverland, Kathrin Lockenvitz, Christiane Sajonz und Frank-Jürgen Schmidt, um Unterstützung der Einwohner bei der Entwicklung der Dörfer. Sie bitten um Anregungen „für eine lebenswerte Gemeinde und ein gutes Miteinander in unseren drei Dörfern“.

Das Bürgerbegehren dürfen alle Einwohner ab 16 Jahren unterschreiben, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Breese haben. Sollte die Anzahl der Unterzeichner der erforderlichen Anzahl in Bezug auf die Einwohnerzahl der Gemeinde entsprechen, hätte das Bürgerbegehren laut Kommunalverfassung die gleiche Wirkung wie ein Beschluss der Gemeindevertretung.

In diesem Fall würde der am 25. März beschlossene Verkauf damit aufgehoben werden.

Von Stephanie Fedders