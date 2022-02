Wegen Sozialbetrugs: Prignitzer zu 3200 Euro Geldstrafe verurteilt

Perleberg

Im Leben eines Wittenbergers kommt es häufig zu Veränderungen in seinem Beruf. Zeiten von Arbeitslosigkeit folgen Anstellungen und umgekehrt. Im Jahr 2020 war der Angeklagte René A. (Name von der Redaktion geändert) gerade wieder im Berufsleben, als er von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter in den Monaten Juni und Juli zu Unrecht knapp 2200 Euro eingestrichen haben soll. Sozialleistungen, die gezahlt wurden, obwohl René A. zu dieser Zeit längst bei einem regionalen Unternehmen angestellt war. Wegen Betrugsvorwurfs rechtfertigte er sich nun vor dem Perleberger Amtsgericht.

Angeklagter ist mehrfach vorbestraft

Der mehrfach Vorbestrafte bezog im Sommer 2020 Arbeitslosengeld I - knapp 1050 Euro. „Ich wollte mich nicht bereichern, sondern habs einfach vergessen“, sagte er mit festem Blick ins Gesicht von Staatsanwältin und Richter Karsten Sprigode. Einen Sündenbock hatte er zusätzlich parat - seinen Vermittler bei der Agentur für Arbeit. Unterschiedlichen Angaben dazu, wann er mit dem Mann gesprochen haben will, folgte die Behauptung, dass ihm der Jobvermittler selbst gesagt hätte, er bräuchte seine Arbeitsaufnahme niemanden zu melden, weil der Vermittler das für den damals Angestellten übernehme. Bewiesen wurde diese Behauptung in der Verhandlung nicht. Die Aussage von René A. blieb im Raum stehen.

Ein Zeuge von der Arbeitsagentur

Derjenigen, den der Angeklagte nun zum Sündenbock abstempelte, vermittelte ihm einst das Jobangebot. Als sich der Arbeitsvermittler wochenlang vergeblich bemühte, den Angeklagten telefonisch zu erreichen, kontaktierte der er schließlich den Arbeitgeber. Der bestätigte dem Agentur-Angestellten obendrauf falsche Daten. „Laut Arbeitgeber sollte die Arbeitsaufnahme am 1. Juli starten; laut Datenabgleich arbeitete der Angeklagte aber schon seit 2. Juni dort“, erklärte ein 44-jähriger Zeuge von der Arbeitsagentur Potsdam.

Der Zeuge bezog sich dabei auf die vorhandene Aktenlage. Ende Juni 2020, als die Agentur für Arbeit den mutmaßlich betrügerischen Versuchen des René A. immer mehr auf die Schliche kam, hätte der Mann aus Wittenberge sein Schicksal vermutlich noch etwas abwenden können. Doch er meldete sich nicht bei den Behörden. Krankheiten bei Familienangehörigen benannte er dafür als Grund. Die Folge: Das Jobcenter überwies der Bedarfsgemeinschaft, in der der Angeklagte zu dieser Zeit lebte, für Juli 2020 zusätzlich rund 1160 Euro.

Keine Einsicht beim Beschuldigten

Bis heute hat der Angeklagte keinen einzigen Cent des zu viel eingestrichenen Geldes überwiesen. Dabei geht der Prignitzer nach eigenen Angaben momentan einer Arbeit nach. Eine Begründung für die fehlende Motivation, zu viel Gezahltes zurückzuzahlen, blieb er den Behördenangestellten schuldig.

3200 Euro Geldstrafe

Bei den übrigen Prozessbeteiligten vermittelte die fehlende Motivation auch kein gutes Bild. Insbesondere angesichts seiner 13 Eintragungen im Bundeszentralregister und mit der Aussicht auf eine strengere Strafe hätten Richter und Staatsanwältin nach eigenen Worten mit mehr Einsichtsfähigkeit des Angeklagten gerechnet. „Spätestens mit einschlägigen Vorstrafen vergisst man nicht, dass man Arbeitsaufnahmen melden muss“, begründete Richter Karsten Sprigode eine üppige Geldstrafe von insgesamt 3200 Euro.

Damit wurde das Urteil umgesetzt, das sich die Neuruppiner Staatsanwaltschaft vorstellte. Das Schlusswort des Richters klang sehr ernst und bescheinigte René A. schon einmal eine Freiheitsstrafe, wenn er noch einmal vergesse, sich beim Arbeitsamt arbeitslos oder erwerbstätig zu melden.

Von Susann Salzmann