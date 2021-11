Weihnachten in der Prignitz - Weihnachtsmärkte in der Prignitz in Gefahr: Werden sie stattfinden können? – Das sind die aktuellen Pläne

Die Städte in der Prignitz erarbeiten derzeit mögliche Konzepte, wie die Weihnachtsmärkte trotz steigenden Corona-Fällen trotzdem stattfinden können. Doch die Planungen gestalten sich schwierig, wie sich in Pritzwalk, Perleberg und Wittenberge zeigt.