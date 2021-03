Weisen: Bürgermeister David Leu ist zurückgetreten

Weisen

Nun also doch. Über die kommunalpolitische Zukunft von David Leu ist in den vergangenen Monaten viel spekuliert worden. Jetzt hat der langjährige ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Weisen Fakten geschaffen und seinen Rücktritt erklärt.

So geht es aus dem Schreiben hervor, dass Torsten Jacob, Amtsdirektor von Bad Wilsnack/Weisen in seiner Eigenschaft als Wahlleiter am 2. März erhalten hat. Darin erklärt Leu, dass er sein Mandat als ehrenamtlicher Bürgermeister und Vorsitzender der Gemeindevertretung niederlegt.

Rico Illner (Mitte) leitet als stellvertretender Bürgermeister derzeit die Amtsgeschäfte in Weisen. Quelle: Stephanie Fedders

Da diese Erklärung laut Torsten Jacob nicht widerrufen werden könne, müssen Verwaltung und Gemeindevertreter jetzt zeitnah handeln. Somit ist bereits am Mittwoch, 17. März, um 18.30 Uhr, die nächste öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung im Landmarkt Weisen geplant.

Auf der Tagesordnung wird dann die Neuwahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters stehen, so wie es das Brandenburgische Kommunalwahlgesetz vorsieht. In Paragraf 73 ist geregelt, dass die Gemeindevertretung einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister wählt, wenn der Amtsinhaber vor Ablauf der Wahlperiode ausscheidet.

Am 17. März entscheidet die Gemeindevertretung in Weisen über Leus Nachfolge

Vorschläge für Leus Nachfolge können nur aus der Gemeindevertretung und den dort vertretenen Fraktionen und Wählergemeinschaften kommen. Derzeit stellt die Unabhängige Wählergemeinschaft Weisen (UWG W) sechs Mitglieder und die Wählergemeinschaft Weisen und Schilde (WG W &S) vier Mitglieder.

Vorgeschlagen werden für das Ehrenamt können aber nicht nur Gemeindevertreter, sondern auch Bürger aus Weisen, die die Voraussetzungen für eine Wählbarkeit mitbringen.

Leu hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil er seinen Pflichten nicht nachkam

Bis zur Neuwahl wird der stellvertretende Bürgermeister Rico Illner (UWG W) alle anfallenden Aufgaben übernehmen. „Damit bleibt die Gemeindevertretung weiterhin arbeitsfähig“, erklärte Torsten Jacob. Illner hatte Leu zuletzt mehrfach sowohl im Amtsausschuss als auch als Vorsitzender der Gemeindevertretung ersetzt.

Weisens Ex-Bürgermeister David Leu hatte unter anderem im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, als er seinen Pflichten nicht nachkam. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Prignitz war daraufhin gezwungen, Rechtsanwalt Matthias Dombert mit der temporären Sitzungsleitung zu beauftragen, da dringend Beschlüsse gefasst werden mussten. Ein Szenario, das es bis dato in den Prignitzer Städten und Gemeinden noch nicht gegeben und der Gemeinde eine Menge Geld für den juristischen Beistand gekostet hat.

Von Stephanie Fedders