Weisen: Feuerwehr hat neuen Mannschaftstransporter

Weisen

Die Freiwillige Feuerwehr Weisen (Amt Bad Wilsnack-Weisen) musste lange darauf warten, doch nun war es endlich soweit: Am Freitag bekamen die Brandschützer aus Weisen ihren neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) übergeben. Acht Sitze hat das neue Fahrzeug, mit dem die Feuerwehrleute nun zu Einsätzen wie Ausbildungstagen fahren können.

Benötigt wird das Fahrzeug schon seit langem. Vor sieben Jahren hatte die Weisener Feuerwehr das altersschwache Vorgängerfahrzeug abgeben müssen. Seitdem ging es häufig mit privaten Pkw zu den Ausbildungsveranstaltungen – insbesondere Jugendliche mussten so dorthin gebracht werden. Auch im Einsatz wäre in dieser Zeit ein MTW aber sehr dienlich gewesen: Zwar hat die Weisener Feuerwehr auch andere Fahrzeuge zum Löschen, aber mit diesen konnte man nie alle Brandschützer zum Einsatzort bringen.

30.000 Euro vom Amt Wilsnack-Weisen für das Fahrzeug der Feuerwehr

„Doch war es lange Zeit nicht gelungen, über die Gemeindevertretung die Neuanschaffung eines MTW zu organisieren“, sagt dazu Jörg Michalski, stellvertretender Ortswehrführer der Feuerwehr Weisen, im Gespräch mit der MAZ.

Bis jetzt, denn nun ist es endlich geschafft: Sage und schreibe 30.000 Euro war dem Amt Bad Wilsnack-Weisen nun die Anschaffung des neuen Fahrzeugs wert. Hinzu kommen 5000 Euro, die der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Weisen beigesteuert hat. Damit nicht genug: Auch das Autohaus Koch in Perleberg hat dazu beigetragen, indem es im Wert von 2500 bis 3000 Euro das Fahrzeug umgebaut und für die Zwecke der Weisener einsatzfähig gemacht hat.

Gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten in Weisen

Bei der Übergabe am Freitagabend waren unter anderem Amtsdirektor Torsten Jacob, der Bürgermeister von Weisen, Robert Enge, der Bad Wilsnack-Weisener Amtsbrandmeister Roland Muntau, der Weisener Ortswehrführer Michael Meyer und der Vorsitzende des Fördervereins, Nico Ziegler dabei – auch ein Beleg dafür, wie gut im Vorfeld die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten funktionierte, die die Übergabe des neuen Fahrzeugs nun ermöglichte.

Der Bürgermeister hatte für die Brandschützer noch einen Kasten Bier zur Feier des Tages mitgebracht.

Erster Einsatz beim Generationentag der Wehren im Amt

Am Samstag bestand das neue Mannschaftstransportfahrzeug der Weisener dann gleich seine Feuertaufe: In Gnevsdorf stand der Generationentag der Freiwilligen Feuerwehren im Amt an. Es handelt sich dabei um einen gemeinsamen Ausbildungstag der Jugendwehren mit den Erwachsenen, an dem 120 Mitglieder von elf der 14 Wehren im Amt teilnahmen und auf dem Vorfluter zusammen mit Kräften der DLRG übten, von einem brennendes Schiff Personen zu retten.

„Die Jugend ist mit dem MTW hingefahren“, erklärte Jörg Michalski. Die Zeiten, wo man sie mit dem Pkw hätten hinbringen müssen, sind also für die Weisener Feuerwehr vorbei.

Von Bernd Atzenroth