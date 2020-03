Zwei Pkw prallen frontal zusammen – Frau stirbt, Mann schwer verletzt

Weisen

Eine Frau kam bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 189 ums Leben. Sie war gegen 9 Uhr mit ihrem Pkw zwischen Weisen und Perleberg unterwegs, als sie frontal mit einem ihr entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Deren Fahrer kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik.

Fahrer im Pkw eingeklemmt

Die Bundesstraße glich nach dem Zusammenstoß einem Trümmerfeld. Überall lagen Scherben und weitere Fahrzeugteile. Es roch nach Benzin und Öl. Dem einen Pkw hat es den ganzen Motorblock herausgerissen. Er landete im Graben. Bei dem anderen war der komplette Motorraum zertrümmert und die Frontscheibe zersprungen.

Bei der Frau konnte der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod feststellen. Der Mann hingegen lebte und war in seinem Pkw eingeklemmt. Mit schwerem Gerät konnten die Feuerwehrleute aus Wittenberge den Fahrer befreien. „Vorher hat ihn der Rettungsdienst noch versorgt“, berichtet Einsatzleiter Jens Henneberg. Das dauerte seine Zeit. Der Mann kam mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Für Feuerwehrleute nicht leicht

Dann mussten die Feuerwehrleute noch den Leichnam aus dem anderem Pkw bergen. Auch dazu kam schweres Gerät zum Einsatz. Sie nahmen eine Tür heraus und richteten das Fahrzeug wieder auf. „Das ist für uns nicht immer leicht“, sagt Henneberg. „Wir werden uns im Anschluss auf der Wache noch einmal zusammensetzen und über das Erlebte sprechen“, so der Einsatzleiter.

Schon vor Ort hat er seine Mannschaft reduziert. „Ein paar sind schon wieder mit dem anderen Feuerwehrauto weggefahren.“ Zwar passieren solche schweren Unfälle immer seltener, dann jedoch mit voller Wucht. Das geht aus Sicht von Jens Henneberg an seinen Kameraden nicht spurlos vorbei, weshalb sie darüber intensiv reden werden.

Gutachter kommt zum Einsatz

Dann begann die Arbeit der Polizei, die noch länger andauern wird. „Wir haben die Staatsanwaltschaft informiert. Es kommt ein Gutachter zum Einsatz“, informiert Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Bis die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen sind bleibt die Bundesstraße 189 bis auf Weiteres vorerst voll gesperrt. Bis dato ist die Unfallursache noch völlig unklar.

Hinzu kommt das Bergen der völlig zerstörten Autos und das reinigen der Straße. Das übernimmt die Straßenmeisterei, die nun auch für das Absperren der B189 zuständig ist. Zwischendurch bildete sich ein langer Stau in beide Richtungen, den die Polizei geordnet auflöste, indem sie die Pkw und Lkw wenden oder rückwärts fahren ließ. Das Teilstück der Bundesstraße bleibt aber weiterhin gesperrt. Die Umleitung führt über die „alte B189“ durch Weisen.

Von Marcus J. Pfeiffer