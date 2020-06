Weiterer Corona-Infizierter in der Prignitz

Perleberg

Fünf neue Corona-Fälle sind seit vergangenem Mittwoch in der Prignitz registriert worden. Am Montag meldete die Kreisverwaltung eine weitere positiv getestete Person. Auswertungen der Tests der in Quarantäne befindlichen Menschen haben dies ergeben.

Insgesamt gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie offiziell 31 positiv Getestete im Landkreis. Davon sind 26 genesen. In acht Fällen, die bei den jüngsten Erkrankungen als Kontaktpersonen angegeben waren, werden die Quarantänen aufgehoben. Die Kontakte haben sich nicht bestätigt. 33 Personen befinden sich noch in Quarantäne.

