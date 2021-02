Wenig Interesse an Ausschreibung: Schicksal der Plattenburg ungewiss

Glöwen

Das Schicksal der Plattenburg ist auch ein halbes Jahr nach dem Auftakt zur Suche nach einer neuen Nutzung noch immer ungeklärt. Über den aktuellen Stand informierte Plattenburgs Bürgermeisterin Anja Kramer jetzt die Gemeindevertretung.

Die Plattenburg ist am 2. März Thema in der Gemeindevertretung

Es wird nicht lange dauern, bis sich das Thema erneut auf der Tagesordnung wiederfindet. Bereits am 2. März sollen die Gemeindevertreter das nächste Mal zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Das macht das bisherige Interesse an der Burganlage notwendig, das sich doch sehr in Grenzen hält.

Die Reaktionen auf die offene Ausschreibung, mit der seit August 2020 nach Interessenten für das unter Denkmalschutz stehend Ensemble aus Ober- und Unterburg gesucht wird, sind laut Verwaltungschefin mäßig ausgefallen.

„Es gab insgesamt vier Vorschläge“, berichtete Anja Kramer. Von denen seien aber „maximal 1,5 umsetzbar“, schätzte Kramer ein. Verwaltung und Gemeindevertretung wollen sich nun bis zur Sitzung am 2. März eine Meinung dazu bilden.

Es gibt nur vier Vorschläge für eine Nutzung der Plattenburg

Da die Resonanz unbefriedigend sei, schlug Anja Kramer vor, noch einmal verstärkt die Öffentlichkeit zu suchen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Corona-bedingten Einschränkungen hatten ihren Anteil daran, dass im vergangenen Jahr so wenig passiert sei.

Unter diesen Umständen sei das zwar nachvollziehbar, aber „wir müssen langsam gucken, dass wir da wieder Leben hineinbekommen“, forderte Karsten Krüger, der Vorsitzende der Gemeindevertretung.

Für mehr Engagement setzt sich auch Clemens Wehr ein. Der Gemeindevertreter aus Rambow und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Plattenburg hatte bereits im August dafür geworben, für das anspruchsvolle Vorhaben weitere Multiplikatoren ins Boot zu holen.

Im Juni soll wieder ein Plattenburgspektakel stattfinden

„Wir haben gemerkt, es reicht noch nicht“, sagt Wehr und schlägt einen runden Tisch mit Vertretern aus der Prignitz vor, die sich mit Ideen und fachlichen Kenntnissen einbringen könnten. Als Grundlage für die Sanierung und Nutzung liegt seit vergangenem Jahr ein entsprechendes Konzept der Arbeitsgemeinschaft Hartkopf/Seemann vor.

Mit Interesse verfolgt auch der Tourismusverband Prignitz die Entwicklung zur Zukunft von Norddeutschlands ältester Wasserburg. Die Anlage soll nach wie vor als Kulisse für das weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Plattenburgspektakel dienen.

Für dieses Jahr sind die Vorbereitungen auf das Mittelalterfest bereits angelaufen. Wenn die Pandemie-Bedingungen es zulassen, soll am Wochenende 19. und 20. Juni gefeiert werden. „Wir wollen das Spektakel nicht sterben lassen“, bekräftigt Tourismusverbands-Geschäftsführer Mike Laskewitz. „Daher wäre es schön, wenn sich jemand für die Burg findet.“

Bereits seit dem 31. Dezember 2019 sind die Türen zur Plattenburg verschlossen. Lediglich das Außengelände ist begehbar. Als letzter Pächter hatte sich Rene Günther mit der Durchführung des beliebten Weihnachtsmarktes am 14. Dezember 2019 nach vielen Jahren des Engagements verabschiedet. Das war auch bis heute die letzte Veranstaltung auf der Plattenburg.

