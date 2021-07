Wittenberge

Für sich werben? Nein, das muss Kurt Treger längst nicht mehr. Im Gegensatz zu seinen Kunden. Wer Großes vorhat und in Deutschland ein politisches Mandat anstrebt, der meldet sich im Wittenberger Ortsteil Lindenberg.

Treger Wahlwerbung gibt es seit 30 Jahren in Wittenberge

Dort hat Kurt Treger seit 30 Jahren seinen Firmensitz. Treger Wahlwerbung. Bundesweit ein Begriff. Und eines von nur zwei Unternehmen in der Republik, die die mobilen Großflächen zur Verfügung stellen, mit denen die Parteien demnächst wieder auf sich aufmerksam machen.

Handbarbeit: Das Aufstellen der Großflächen. Quelle: privat

Dass sich der Wahlkampf zunehmend ins Internet und in die sozialen Medien verlagert und das Konterfei auf den Sperrholzplatten nicht mehr gefragt ist, das kann Kurt Treger nicht erkennen. Im Gegenteil: „So einen Ansturm habe ich noch nicht erlebt“, sagt der gebürtige Perleberger mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September. „Die Kandidaten wollen auf der Straße präsent sein.“

„Alle sind total ausgebucht“, weiß Treger, der sich den Markt mit dem Bochumer Familienunternehmen Wesselmann teilt, das in den 1960er Jahren mit der Idee der mobilen Werbung in das lukrative Geschäft eingestiegen ist.

Bundestagswahl: Ansturm auf die Großaufsteller von Treger aus Wittenberge

Für Kurt Treger begann dieser berufliche Abschnitt erst Anfang der 2000er Jahre, als er mit seiner nach der Wende in Wittenberge aufgebauten Werbefirma einen jungen Landtagskandidaten in Seehausen unterstützt hat. Der Service sprach sich schnell rum und so hat sich der Pferdeliebhaber „langsam an den Markt herangetastet“.

Bundesweit unterwegs: Die Firma Treger aus Wittenberge mit ihren großen Aufstellern. Quelle: Stephanie Fedders

Wer dieser Tage noch an der Elbe anruft, den muss Kurt Treger enttäuschen: „Wir haben keinen Zentimeter Fläche mehr frei.“ Soll heißen: Alle rund 4000 Werbeträger von Treger sind vergeben und stehen demnächst landauf, landab an den Orten, die direkt zwischen den Parteien und den Behörden abgestimmt werden.

Der „Wettlauf um die besten Plätze“, wie Kurt Treger die Stellflächenverteilung nennt, geht der heißen Phase voraus, die sechs Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September beginnt. Ab Freitag, dem 13. August, läuft der Countdown. Ab dem Wochenende darf plakatiert werden.

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl beginnt die Aufstellung der Plakatwände

Bis dahin steigt in Lindenberg jeden Tag der Druck. Die Mitarbeiter von Treger sind gefordert, um die Routen und die Plätze festzulegen, die Teams einzuteilen, die Motive zuzuordnen. Es bleibt nur wenig Zeit für den Aufbau.

„Innerhalb von fünf Tagen sollen alle Plakate stehen“, erzählt Kurt Treger, der auch noch selbst anpackt. Zuverlässiges Personal zu finden, ist nicht einfach. Also setzt sich der Chef selbst hinters Steuer und baut mit auf.

Erst vor Ort wird plakatiert. Zwei Wochen später wechseln viele Motive, wiederu zwei Wochen weiter könnten erneut Köpfe oder Slogans aktualisiert werden. Für Reparaturen nach Schäden durch Vandalismus oder Unwetter muss Kurt Treger auch aufkommen. Und nach der Wahl bleibt nur eine Woche Zeit, um die Aufsteller abzubauen und alle wieder auf die Lager in den Bundesländern zu verteilen.

Nach der Bundestagswahl möchte Kurt Treger gerne kürzer treten. 80 Jahre ist er in diesem Jahr geworden. Einen Nachfolger zu finden, ist für ihn aber ähnlich schwer wie eine einzige freie Werbefläche, die er jetzt noch zur Verfügung stellen könnte.

Von Stephanie Fedders