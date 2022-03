Wie Maria Pegelow der Stadt Perleberg neues Leben einhauchte

Perleberg

Die Bauarchitektin Maria Pegelow war eine überzeugte Berlinerin, lebte dort eng mit ihren Geschwistern. Und doch ist sie jetzt mit ganzem Herzen Perlebergerin. Das war nicht absehbar, als sie vor 15 Jahren das erste Mal in die Stadt kam, fand sie sie „traurig und verlassen“ vor. Trotz des Leerstandes war sie angetan von der Heimatstadt ihres Lebensgefährten. Für ihren fachmännischen Blick ist die Stadt mit ihren alten Gebäuden im Zentrum „wahnsinnig interessant“, so dass sie immer wieder mal zurückkam. Und im letzten Jahr auf Dauer: Sie zog in den letzten Turm mit Blick auf den Hagen.

Enge Zusammenarbeit mit dem TGZ

Corona zwang sie zur Heimarbeit im sogenannten Home-Office. Aber Heimarbeit macht auf Dauer keine Freude, wenn man ein Mensch ist, der gerne unter Menschen ist, da hilft auch der schöne Ausblick nichts. Pegelow suchte einen zweiten Arbeitsplatz in der Stadt, den sie immer wieder mal nutzen konnte. Über eine Veranstaltung in Nebelin lernte sie Christian Fenske kennen, den Geschäftsführer der Prignitzer Wirtschaftsförderung TGZ in Wittenberge. „Ich hatte gleich den Eindruck, dass er ein visionärer Mensch ist. Er hat so eine Frische“, erzählt Pegelow im Gespräch mit der MAZ: „Das war der Schub, den ich brauchte.“ Sie rief ihn an, er vermittelte ihr Jens Knauer, der im TGZ den auf den ersten Blick schrecklichen Titel „Leerstandsmanager“ trägt. Gemeinsam gingen sie in Perleberg auf die Suche nach einem geeigneten „Coworking-Space“.

Neues Arbeiten im Coworking-Büro

Dabei handelt es sich um Büro-Gemeinschaftsräume mit eingebautem Café-Charakter. Eine neue Generation Computerarbeiter benötigt heutzutage lediglich Computer, Telefon und Internet, um von jedem Ort der Welt aus zu arbeiten. Dafür suchen sie gemütliche Plätze inmitten der Stadt, wo zugleich Arbeitsatmosphäre herrscht. Aus diesem Bedarf haben sich die sogenannten Coworking-Orte entwickelt, die längst nicht mehr auf die Großstädte beschränkt sind, sondern auch an einigen Orten in Brandenburg und in der Prignitz entstanden sind.

Offene Türen und Berliner Selbstbewusstsein: Maria Pegelow im Perleberger Büro für alle – an der Wand rechts hängt der Spruch „Icke komm aus dem Osten, kann daher praktisch allet.“ Quelle: Stefen Niemeyer

Für Computerarbeiter sind normale Cafés in der Regel nicht geeignet. Entweder werden sie dort von den anderen Gästen und Touristen schräg angeschaut oder ihre Videokonferenzen für den Austausch mit Kollegen oder Kunden sind wegen der Gespräche unerwünscht und nur ohne die nötige Vertraulichkeit durchführbar.

Hallo Perle, die Entdeckung am Markt

Fündig wurden Knauer und Pegelow bei ihrem Rundgang durch Perleberg in einem leeren Büro gegenüber dem historischen Postgebäude am zentralen Marktplatz. Der Geschäftsführer der Perleberger GWG stellte Räume im Erdgeschoß sowie den Innenhof zur Verfügung, die TGZ stellte die Hardware. Vorerst ein halbes Jahr sollte das im August 2021 gestartete Experiment unter dem Namen „Hallo Perle“ dauern und für die Nutzer kostenlos sein. Möglich wurde das auch deshalb, weil Maria Pegelow sich ehrenamtlich um alles kümmert und für alle die erste Anlaufstation ist.

„Sie ist der Dreh- und Angelpunkt“

„Maria ist der Dreh- und Angelpunkt, sie behält die Fäden in der Hand“, freut sich GWG-Geschäftsführer Ronald Otto. Er hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, solche neuartigen Arbeitsräume anzubieten, denn die Nachbarstadt Wittenberge hat damit bereits einigen Erfolg, als sie im „Summer of Pioneers“ (die MAZ berichtete) so etwas anbot. Otto sieht einen großen Vorteil gegenüber Wittenberge, wo die Räume am Rande der Stadt im Industriezentrum angesiedelt sind: „Wir sind mitten im Zentrum von Perleberg. Das wollen die Coworker: Rausgehen und auf dem Marktplatz am Leben teilhaben“, ist er überzeugt.

Das Konzept geht auf. Inzwischen hat sich ein fester Stamm von etwa 20 Nutzern entwickelt. Pegelow berichtet, dass jede Woche ein bis zwei weitere Menschen „Hallo Perle“ entdecken. Sie können dort in Ruhe arbeiten, Internet und Drucker nutzen, finden eine kleine Küche und Kühlschrank vor sowie einen separaten Raum. „Dort kommt zum Beispiel regelmäßig eine Gruppe für Besprechungen vorbei“, erzählt Pegelow. Zu den anderen regelmäßigen Besuchern gehören Handwerker, die ihre „in der Umgebung von Perleberg etwas aufbauen, eine Pädagogin, die dort ihre Büroarbeit erledigt, eine Programmiererin, eine Sozialarbeiterin.“ Alle nutzten die Räum „für etwa drei bis sechs Stunden“.

Bürobetrieb bis Ende des Jahres gesichert

Das Coworking-Büro wird weiter betrieben, auch über das ursprünglich anvisierte halbe Jahr hinaus, kündigt Ronald Otto im Gespräch mit der MAZ an: „Bis zum Jahresende geht es auf jeden Fall weiter. Dann überlegen wir gemeinsam mit dem TGZ, ob man Hallo Perle eventuell gegen eine minimale Gebühr“ offenhält, um die Kosten zu decken.

Ist das Perleberger Coworking ein Erfolg? Jens Knauer bejaht das mit Nachdruck: „Das Coworking ist eine gute Vernetzungswerkstatt geworden.“ In Zahlen „kann man das nicht messen“, ergänzt Ronald Otto von der GWG. Er sieht das Projekt als Investition in die Zukunft: „Man muss langfristig denken. Wir wollen die Region interessant machen und dass die jungen Leute nach ihrem Studium hier arbeiten. Wir wollen Möglichkeiten schaffen.“ Bei Maria Pegelow ist das gelungen.

Wer den Ort selbst einmal möchte, kann sich über die TGZ-Website einen Platz reservieren: https://tgz-prignitz.de/coworking-space.

Von Stefen Niemeyer