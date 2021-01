Perleberg

Für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer war es her eine Last, als eine Freude: In der Nacht von Freitag zu Samstag hat es in den Kreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin heftig geschneit. Noch bis in Morgenstunden hinein hatten die Räum – und Winterdienste alle Hände voll zu tun. Dennoch war bei vielen die Freude über das weiße Wunder größer, als der Frust. Bereits am Morgen waren zahlreiche Spaziergänger in Perleberg unterwegs.

Kinder lieferten sich wilde Schneeballschlachten mit Geschwistern, Eltern oder Großeltern und der ein oder andere Vierbeiner wälzte sich im Schnee – als wäre es das Normalste von der Welt. Der ein oder andere Schlitten war ebenfalls unterwegs. Auch wenn die Sonne bereits am Samstagvormittag ihre warmen Strahlen zur Erde schickte und der Schnee zu tauen begann, bleibt ein großer Teil der weißen Pracht liegen.

Unsere MAZ-Reporterin war am Samstag in Perleberg unterwegs und zeigt ihre Eindrücke vom Schneetreiben in einer kleinen Galerie.

Von Julia Redepenning