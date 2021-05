Wittenberge

Es sind große Pläne für ein großes Gebäude, die die Stadt Wittenberge verfolgt: Die Modernisierung und Nutzung des historischen Bahnhofs, der vor 175 Jahren an der Strecke zwischen Hamburg und Berlin gebaut wurde.

Wittenberges Bahnhof wird 175 Jahre alt

Nachdem das rund zwölf Millionen Euro teure Projekt im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, haben jetzt die ersten Arbeiten im Haus angefangen. So werden Teile der Inneneinrichtung, wie die nach 1990 eingebauten Sanitärräume entfernt, um am Ende den denkmalgeschützten Bereich des rund 120 Meter langen Baus freizulegen.

Zudem liegt ein Fokus der Vorbereitung für die Planungsphase auf der historischen Bauforschung, wie Wittenberges Bauamtsleiter Martin Hahn erläutert. „Sie soll Aufschluss geben, welche Elemente erhaltenswert sind“, sagt Hahn. Als Grundlage kann die Stadt auf die Baupläne des Bahnhofs aus der Zeit um 1846 zurückgreifen, die bis heute in Archiven überlebt haben.

Bei der späteren Nutzung soll der Spagat gelingen, die Ansprüche der künftigen Mieter und die der Denkmalpflegebehörden unter einen Hut zu bekommen. Bislang ist vorgesehen, einen Bereich der rund 3500 Quadratmeter großen Nutzfläche wieder für Serviceangebote der Bahn zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommen Wartebereich und Gastronomie.

Das Jobcenter und das TGZ Prignitz ziehen in den Bahnhof Wittenberge ein

Ein großer Teil der Räumlichkeiten steht für Firmen zur Verfügung, die bereits Interesse an einem Umzug signalisiert haben. Dazu zählen das Jobcenter sowie das Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz (TGZ), die noch im Gewerbegebiet Süd angesiedelt sind. Auch das mobile Büro des Co-Working-Space mit den „Elblandwerkern“ soll in den Bahnhof einziehen.

An der Finanzierung der Sanierungsarbeiten beteiligen sich auch das Land sowie der Bund. Rund acht Millionen Euro sind aus dem Topf der Städtebaufördermittel eingeplant. Den Rest teilen sich die Stadt und die Wohnungsbaugesellschaft Wittenberge.

Parallel zum Projekt Bahnhofsanierung, das bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein soll, will die Stadt auch das Umfeld und den Anschluss an die umliegenden Viertel genauer betrachten. Mit einem Masterplan soll ab dem Sommer die Entwicklung der Flächen begleitet und dabei die entscheidende Frage geklärt werden: „Wie wollen wir weiter bauen? Hoch oder in die Fläche?“, sagt Martin Hahn.

Wittenberge will das Bauen im Bahnhofsumfeld nicht dem Zufall überlassen

Schon der in diesem Jahr verkündete Umzug der Augenklinik Groß Pankow nach Wittenberge und der damit verbundene Neubau in Sichtweite des Bahnhofes wird unter dem Aspekt erfolgen, dass „der Baukörper ins Umfeld passt“, erklärt Hahn. 1800 Quadratmeter groß soll die Nutzfläche des Gebäudes werden, das zwischen Wohnbebauung und Parkplätzen geplant ist.

Auf dieser Fläche soll die Augenklinik neu gebaut werden, die aus Groß Pankow nach Wittenberge zieht. Quelle: Stephanie Fedders

Da nicht nur die Klinik, sondern auch die Pendler einen erhöhten Bedarf an Stellflächen haben, plant die Stadt in diesem Sommer auch noch die Erweiterung der Parkfläche am Bahnhof, wie Bauamtsleiter Martin Hahn bestätigt. Auf rund 4000 Quadratmetern sollen zusätzlich an die 66 Autos abgestellt werden können.

Von Stephanie Fedders