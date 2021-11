Wittenberge: Gedenken an Reichspogromnacht

Wittenberge

Der 9. November ist ein geschichtsträchtiger Tag für Deutschland, im Positiven wie Negativen. Neben dem Mauerfall vom 9. November 1989 steht im Zentrum des Gedenkens in der Prignitz daher auch immer die Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Wie in jedem Jahr, so standen am Dienstag auch diesmal wieder Gedenkveranstaltungen in Wittenberge und Perleberg an.

Wittenberge: Erinnerung an Ernestine und David Marmorosch

Schülerinnen und Schüler der achten Klassenstufe der Wittenberger Oberschule erinnerten am Dienstagvormittag an das tragische Schicksal von Ernestine und David Marmorosch. Für das jüdische Ehepaar, das am 10. August 1944 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde, wurden bereits 2011 Stolpersteine ins Straßenpflaster an der Bahnstraße 105 in Wittenberge eingelassen. Neben den Oberschülern kamen auch viele Wittenberger, darunter Stadtverordnete. Renate Klickow und Karsten Korup appellierten an die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Schrecken der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland nicht zu vergessen und mit dafür einzustehen, dass sich die Ereignisse nicht wiederholen können.

David und Ernestine Marmorosch zogen 1931 nach ihrer Hochzeit nach Wittenberge und eröffneten hier ein Jahr später ein Konfektionsgeschäft in der Karl-Marx-Straße. Später zog das Paar mit dem Geschäft in die Bahnstraße 105. David Marmorosch war Mitglied der jüdischen Gemeinde Wittenberges.

Auch in Wittenberge wurden 1938 jüdische Geschäfte zerstört

Am 9. November 1938 wurden in der Reichspogromnacht auch in Wittenberge jüdische Geschäfte zerstört und jüdische Bürgerinnen und Bürger gedemütigt. Viele von ihnen kamen in der Folge in Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ums Leben.

In jener Nacht blieb eine Plünderung des Geschäfts an der Bahnstraße 105 zwar aus. Ein Grund dafür könnte die rumänische Herkunft David Marmoroschs gewesen sein. Ein späterer Versuch, nach Rumänien abzuwandern, schlug aber fehl. Am 10. August 1944 wurden David und Ernestine Marmorosch dann nach Auschwitz deportiert und fanden dort auf grausame Weise ein Ende.

In Perleberg stand dann am Abend das alljährliche Gedenken an die Pogromnacht an. Treffpunkt war hier in der Straße An der Mauer, wo sich ein Stolperstein befindet.

Von Bernd Atzenroth