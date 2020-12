Wittenberge

Ganz schön trotzig stehen sie da mit ihren leuchtend roten Dächern. Im wahrsten Sinne des Wortes herausragend aus der Kulisse am Stadthafen in Wittenberge. Nicht zu übersehen sind sie, die drei Speicher. Und jetzt rücken sie wieder einmal in den Fokus der Öffentlichkeit.

Speicher in Wittenberge stehen leer

Es ist eine besondere Herausforderung für die Stadt Wittenberge und für die, die sich hoffentlich begeistern lassen von diesen sehr speziellen und wuchtigen Gebäuden. Nach vielen Jahren des Leerstandes läuft gerade die Suche nach Menschen mit Geld und Ideen, die etwas draus machen wollen aus dem Trio.

Anzeige

Ansicht der Speicher von der Elbuferpromenade aus. Quelle: Stephanie Fedders

Fachlich korrekt steht an der Elbuferpromenade eine Sonderimmobilie, klärt Wittenberges Bauamtsleiter Martin Hahn auf. Er begleitet den Prozess des Interessenbekundungsverfahrens, mit dem für eine Umnutzung der Speichergebäude geworben wird.

Das soll in zwei Schritten geschehen. Aus dem Kreis möglicher Interessenten werden drei ausgewählt, die dann ein Konzept für die angedachte Nutzung vorlegen können. Berücksichtigt werden dessen inhaltliche Qualität sowie die Preisvorstellung.

Speicher prägen Wittenberges Elbuferpromenade

Erwartungen hat auch die Stadt, wenn es um die Zukunft der drei Gebäude und des Umfeldes geht. Beides wird gemeinsam betrachtet mit dem Ziel, die Promenade weiter zu beleben. „Dabei sind die Speicher der zentrale Punkt, an dem wir nicht vorbeikommen“, sagt Martin Hahn.

Dementsprechend hat die Verwaltung konkrete Vorstellungen, was geht und was nicht. Eine Mischung aus Wohnraum und Gastronomie wär sehr willkommen. „Hotellerie ginge auch“, ergänzt Hahn. Schön wäre es, wenn Teile der Speicher öffentlich genutzt werden können.

Im Umfeld gibt es noch eine größere freie Fläche, die für den Bau von Eigenheimen vorgesehen ist. In einem konkreten Entwurf wurde dem Wittenberger Bauausschuss im November 2015 das Projekt „Stadtvillen am Elbehafen“ schon einmal vorgestellt.

Speicher in Wittenberge wurden bis 2012 genutzt

Egal wie auch immer eine Nutzung der Speicher aussehen könnte – am Anfang stehen die baulichen Herausforderungen. Und die sind nicht ohne. Nur das ehemalige, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaute Maschinenhaus, an dem vom außen der Name G. Neumann zu lesen ist und an dem sich noch immer die Verladeanlage befindet, ist im Inneren in Geschosse unterteilt.

Auf den Tafeln gibt es Informationen zur Geschichte der Speicher. Quelle: Stephanie Fedders

Die beiden Nachbarn aus den Jahren 1938/39 wurden bis zum 31. Dezember 2012 für die Einlagerung von Getreide genutzt. Entsprechend ist das dafür notwendige Innenleben noch immer vorhanden und macht einen wesentlichen Teil der Konstruktion aus Stahlbeton aus. Die sichtbaren Klinker sind nur Fassade und haben eine Rolle dabei gespielt, als die Geschichte der Speicher eine abrupte Wendung nahm.

Während des Betriebs durch die Firma Baro haben sich im April 2012 Teile der Fassade gelöst. Bis Ende des Jahres hatte das Unternehmen daraufhin den Pachtvertrag mit der Stadt gekündigt, die vor der Frage stand, was aus dem markanten Ensemble vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung der Elbuferpromenade werden soll.

Speicher wurden für 1,2 Millionen Euro von außen saniert

Abriss oder Erhalt – letztendlich entschied sich die Stadt für die Gebäude und ihre Sicherung. 2014 war die ursprüngliche Optik wieder hergestellt. Rund 1,2 Millionen Euro flossen in die Sanierung und retteten damit die unter Denkmalschutz stehende Landmarke.

Das Projekt begleitet ein Gremium aus Vertretern der Stadtverordneten, des Sanierungsträgers Big Städtebau und der Unteren Denkmalschutzbehörde. Es soll wieder zusammenkommen, wenn das Interessenbekundungsverfahren beendet ist, sagt Martin Hahn. Im ersten Quartal 2021 wird es soweit sein.

Von Stephanie Fedders