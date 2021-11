Wittenberge

Der ehemalige Brandenburger Wirtschaftsminister Albrecht Gerber ist neuer Präsident der Gesellschaft Elblandfestspiele Wittenberge. Auf der Mitgliederversammlung des Vereins am Donnerstagabend in der Alten Ölmühle wurde er von den 35 Mitgliedern – , unter strenger Einhaltung der 2G-Regel – einstimmig gewählt. Der amtierende Präsident Bodo Rückschlag trat von seinem Amt zurück. „Gesundheitliche Probleme zwingen mich, kürzer zu treten”, begründete der 74-Jährige den Schritt.

Vorbildliche Arbeit in der Prignitz gelobt

„Ich habe ab 2014 als Wirtschaftsminister mit Wachstumskernen zusammengearbeitet. Die Arbeit mit denen in der Prignitz war sehr professionell. Es herrschte ein guter Umgang”, lobte Gerber. Andernorts habe er negativere Erfahrungen gemacht. 2018 trat er als Minister zurück, weil er für seine kranke Frau da sein wollte. „Wir hatten noch gemeinsam ein dreiviertel Jahr, bis sie starb”, sagte Gerber.

„Ein echtes Aushängeschild“

Oliver Hermann und Lutz Lange fragten ihn später, ob er die Nachfolge von Bodo Rückschlag antreten wolle. „Ich bin Sohn eines Musikers. Musik ist aber nicht meine Gabe. Ich habe die Elblandfestspiele immer wahrgenommen als echtes Aushängeschild”, sagte er. Die Veranstalter stellten jahrein, jahraus ein Festival auf die Beine, das seinesgleichen suche, aber eben nicht findet – und das noch an diesem schönen Ort. „Die Mischung aus Etabliertem und Neuem ist der Klang der Prignitz”, sagte Gerber, der mit seiner Präsidentschaft einen Beitrag zum Gelingen der Elblandfestspiele beitragen möchte. „Präsident war ich noch nie”, sagte er. „Ich muss mich jetzt erstmal reinfummeln, das Umfeld kennenlernen und mit dem Geschäftsstellenleiter Marcus Speckin wichtige Vorbereitungen fürs nächste Jahr organisieren.“

Stadtbildprägende Veranstaltung

„Wir haben jetzt jemanden aus einem unternehmerischen Netzwerk. Das ist das, was wir brauchen”, sagte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann. Damit stelle man sich für die Zukunft neu auf. „Bodo war einer derjenigen, die den Verein aufgebaut und begleitet haben. Ohne ihn hätten sich die Elblandfestspiele nicht zu dem entwickelt, was sie heute sind”, würdigte er die Leistungen Rückschlags. Der Stadtteil an der Elbe habe sich durch Kulturveranstaltungen erst entwickelt. Neben dem Stadt- und Hafenfest seien die Elblandfestspiele ein stadtbildprägendes Event.

Bodo Rückschlag zeichnete sich durch seine Gabe fürs Operative und für Details aus. „Unvorbereitet habe ich ihn nie erlebt. Er ist jemand vom alten Schlag“ und habe sich sehr für seine Stadt eingesetzt, sagte Hermann. „Für mich war er ein Begleiter. Ich habe viel von ihm gelernt. Er war ein Präsident mit Herz und Verstand.“ Stets kümmerte er sich persönlich um die Sponsoren und besuchte sie. „Ich weiß genau, wie bei jedem Sponsor der Kaffee schmeckt”, erinnerte sich Rückschlag und blickte auf die Geschichte der Elblandfestspiele.

Konzept 1998 entwickelt

1998 entwickelten der Wittenberger Tenor Heiko Reissig und der damalige Kulturdezernent Andreas Schön das Konzept der Operettenfestspiele. Im Jahr 2000 gab es das erste Benefizkonzert, 2001 die erste Gala mit Beteiligung des ORB-Fernsehens. „In den Folgejahren gab es zwölf weitere Ausstrahlungen. Das hat uns bekannt gemacht und sehr geholfen”, resümierte Bodo Rückschlag. „Bis dahin gehörte die Veranstaltung der Stadt. Die wollte sie nicht mehr stattfinden lassen. Kultur spielte keine große Rolle bei den damaligen Stadtverordneten”, bedauerte er. Also wurde am 30. Juli 2002 der Verein Elblandfestspiele mit Michael Hansen als ersten Präsidenten gegründet. 2005 wurde die erste „Goldene Elfe” als Auszeichnung für verdiente Mitarbeiter vergeben. 2006 erfolgte die Grundsteinlegung der Elblandbühne auf dem Gelände der Alten Ölmühle.

Kasten Korup, Bodo Rückschlag und Oliver Hermann gratulierten Albrecht Gerber (2.v.r.) zur Wahl. Quelle: Jens Wegner

Die Elblandfestspiele 2021 mussten wegen Corona abgesagt werden. Rund 2600 Gäste haben ihre Karten behalten. „Das war für uns wichtig. Sonst hätten wir ein finanzielles Problem”, sagte Rückschlag.

Das Motto für die Elblandfestspiele am 8. und 9. Juli 2022 lautet „Cirque de la Musique”. „So gut wie alle Künstler, die für dieses Jahr verpflichtet waren, bleiben dabei. Die Moderation wird wieder Kim Fisher übernehmen”, gab Marcus Speckin einen Ausblick. Die Künstler Anna Maria Kaufmann, Barbara Helfgott, Jay Alexander und Kathy Kelly, Kevin Papst, Dirk Michaelis, The Dark Tenor, Queenz of Piano sowie Luzia Tietze und Angelo Raciti von der Lotte-Lehmann-Akademie sind bereits vertraglich verpflichtet. Ein oder zwei Superstars werde es geben. Die Verhandlungen dazu laufen noch. „Es wird viel passieren. Das wird ein neuer Schritt für Elblandfestspiele”, blickte er voraus.

Neue Ideen für die nächste Auflage

Auf dem Gelände sollen ein Riesenrad und andere Fahrgeschäfte aufgebaut werden, die bis eine Woche nach den Elblandfestspielen von den Leuten genutzt werden können. Möglich geworden sei dies durch das Förderprogramm „Regionale Kulturelle Ankerpunkte” des Brandenburger Kulturministeriums, das Wittenberge und Perleberg kürzlich ausgezeichnet hat. Nach der Vorstandswahl am 30. September ist Robert Enge der neue Vitzepräsident, Uwe Neumann ist Schatzmeister. Zum Präsidium gehören Oliver Hermann, Marlies Kallies, Jan Lange und Detlef Benecke.

Bodo Rückschlag war von 2002 bis 2019 Vizepräsident der Elblandfestspiele, von 2019 bis 2021 der Präsident. Er wurde neben Michael Hansen der zweite Ehrenpräsident. Die Urkunde dazu überreichte ihm sein Nachfolger Albrecht Gerber.

Von Jens Wegner