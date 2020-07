Wittenberge investiert Millionen in seinen Bahnhof

Wittenberge

Es ist der Eingang zur Stadt – und das bereits seit mehr als 170 Jahren: Der Bahnhof von Wittenberge. Das historische Gebäude hat schon einmal bessere Zeiten gesehen und steht aktuell leer. Aber das soll sich in den kommenden Jahren ändern.

Der Umbau des Bahnhofs wird rund 11,5 Millionen Euro kosten

Stadt und Wohnungsbaugesellschaft (WGW) haben sich die Wiederbelebung des Bahnhofes als Gemeinschaftsprojekt vorgenommen und wollen dafür ordentlich Geld in die Hand nehmen. Die Sanierung und der nutzungsbedingte Umbau wird aktuell auf rund 11, 5 Millionen Euro geschätzt, wovon ein Großteil durch Fördermittel abgedeckt wird.

Das Herzstück des Bahnhofs, der ehemalige Mitropa-Wartesaal. Quelle: Martin Ferch

Acht Millionen Euro kommen aus Städtebaufördermitteln, den Rest teilen sich Stadt und WGW. Für den Erwerb des Bahnhofs, der bis 2018 der Deutschen Bahn gehörte, hatte die Wohnungsbaugesellschaft zuvor bereits eine sechsstellige Summe zahlen müssen.

Bevor die finanzielle Unterstützung durch das Land und den Bund fließen konnte, mussten die Wittenberger erst einmal überlegen, was sie mit einem sanierten Bahnhof anfangen wollen. „Ohne Nutzungskonzept kein Geld“, erinnert sich Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann.

Stadtbibliothek und Jobcenter gehören zu den Mietern

Mittlerweile stehen schon Mieter fest, die sich den größten Teil der rund 3500 Quadratmeter Nutzfläche teilen. Dazu werden nach jetzigem Stand die Stadtbibliothek, das Jobcenter, das Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz sowie das mobile Büro des Co-Working-Space gehören.

Zuletzt befand sich der Eingang an der Südseite des Bahnhofs. Das Gebäude soll in Zukunft von Westen aus betreten werden. Quelle: Stephanie Fedders

Ergänzend soll ein Bereich für ein gastronomisches Angebot vorgehalten werden und der Service der Bahn wieder ins Gebäude einziehen. Den Fahrkartenverkauf möchte die Stadt gerne „aus einer Hand“ organisieren, wie Bauamtsleiter Martin Hahn erklärt. Dazu laufen bereits Gespräche mit der Ostdeutschen Eisenbahn ( ODEG). Eine Mobilitätszentrale soll nicht nur Zug-, sondern auch Busfahrkarten verkaufen.

Aktuell laufen laut Martin Hahn vor Ort diverse Abstimmungsrunden, in die auch Aileen Maasdorff, Projektleiterin bei der WGW, eingebunden ist. Sie freut sich, „so ein großes Projekt mit regionalen Planern umsetzen zu können“. Außerdem soll die Bevölkerung mit einbezogen und über die entscheidenden Schritte informiert werden.

Eingangsbereich wird auf die Westseite verlegt

Dass sei umso wichtiger, so lange noch nichts zu sehen ist vom Umbau. Bevor die Arbeiten beginnen können, sind noch etliche Fragen zu klären, die zwingend bei den Planungen berücksichtigt werden müssen.

Dazu gehört beispielsweise eine Baugrunduntersuchung sowie die Berechnung der Statik, um zu gewährleisten, dass die Böden die Regale mit den vielen tausend Büchern der Bibliothek auch tragen. Der Denkmalschutz spielt ebenso eine Rolle wie der Brandschutz, der aktuellen Anforderungen entsprechen muss.

2021 sollen die Arbeiten am Bahnhof beginnen

Nicht zuletzt wird der Eingangsbereich auf die Westseite und damit in Richtung Stadt verlegt. Bis zum Herbst will die Stadt auch Vorschläge machen, wie das Umfeld des Bahnhofes neu gestaltet werden kann. Dafür stehen noch einmal zwei Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

Noch in diesem Jahr soll der Bauantrag gestellt werden. Im kommenden Jahr könnten die Arbeiten beginnen. Läuft alles nach Plan, wäre 2023 die Fertigstellung und im Bahnhof zieht wieder Leben ein.

Von Stephanie Fedders