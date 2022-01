Pritzwalk/Perleberg

Ihre abgeschmückten Weihnachtsbäume können Bürger der Stadt Pritz­walk wie in den vergangenen Jahren an den zentralen Stellplätzen für die Glascontainer im Gebiet der Kernstadt ablegen. In den kommenden Wochen sammeln die Mitarbeiter des Fachgebiets Öffentliche Anlagen und Flächen die Bäume an den Stellplätzen nach und nach ein.

Keine Sammlung in den Ortsteilen

Die Stadtverwaltung bittet dringend darum, die Bäume nicht einfach an die Straße zu legen. Der Aufwand, sie dezentral einzusammeln, wäre dann zu groß. In den Ortsteilen werden keine Weihnachtsbäume eingesammelt.

Viele Anlaufstellen auch in Perleberg

Auch der Perleberger Stadtbetriebshof bittet alle Einwohner darum, ihre Weihnachtsbäume an den vorhandenen Wertstoffcontainerplätzen im Stadtgebiet abzulegen. Diese sind zum Beispiel in der Ritterstraße (Penny), der Kurmärkerstraße, der Wittenberger Chaussee 1, der Waldsiedlung, der Dobberziner Straße, der Heinrich-Heine-Straße (Edeka), der Berliner Straße (Lidl), der Hagenstraße, der Feldstraße oder auch im Schwarzen Weg (Familia). Des Weiteren werden Bürger gebeten, die Weihnachtsbäume nicht vor die Haustür zu legen oder wahllos auf die Straße zu werfen.

„Bäume, die direkt vor die Haustür gelegt werden, könnten beispielsweise durch den Wind auf die Straße getragen werden. Das stellt wiederum eine Gefahr für den öffentlichen Raum dar“, sagt Holger Schelle, Leiter des Stadtbetriebshofes. Darüber hinaus wird darum gebeten, an den Containerstellplätzen keine Kunststoffsäcke mit Tannengrün oder Lametta abzulegen.

Kleinannahmestelle des Landkreises auch ein Anlaufpunkt

Die Entsorgung der Bäume ist an den Plätzen bis Ende Januar durch den Betriebshof vorgesehen. Zudem können die Bäume ebenfalls eigenverantwortlich zur Kleinannahmestelle des Landkreises Prignitz, Zum Gewerbepark 16, gebracht werden.

Von MAZonline