Berge

Ungewohnte Töne in der Prignitz: Nicht nur in den Bergen, sondern auch in Berge machen sich Alphörner gut. Und davon konnten sich die vielen Besucher der jüngsten Auflage des Wochenendmarktes überzeugen, der dieses Mal durch einen Flohmarkt ergänzt wurde.

Als nächste Veranstaltung des Dorf- und Kulturvereins „Leben in Berge“ gibt es am 4. September eine Hommage an Udo Jürgens. Um 19 Uhr treten Walburga Reader und Bert Mario Temme in der Aula der Grundschule auf. Karten gibt es für 15 Euro ab sofort im Nahkauf in Berge.

Und noch zweimal finden in diesem Jahr die Wochenendmärkte auf dem Anger statt: Am 11. September und am 16. Oktober.

Von Stephanie Fedders