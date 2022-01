Perleberg

Dem Besucher dieses Wohnviertels in Perleberg wird schnell klar: Hier stimmt etwas nicht. Nachts bleiben viele Straßenlaternen dunkel. Die Pflasterung einiger Wege sieht provisorisch aus. Und die Regenentwässerung fehlt stellenweise ganz. Im Wohngebiet nördlich der Hopfenstraße zwischen Quitzower Straße und Karl-Liebknecht-Straße in Perleberg sind in den vergangenen zehn Jahren viele neue Eigenheime entstanden. Doch die Erschließung ist bis heute nicht abgeschlossen.

Eigentümer nicht mehr zu erreichen

Die Anwohner fühlen sich betrogen. „Wir haben dafür bezahlt, das steht so in unserem Kaufvertrag, wurde aber nie vollständig umgesetzt“, sagt Rudi Zabel.

Anwohner hatten sogenannte Bremsschwellen angebracht, um die gefahrenen Geschwindigkeiten der Autofahrer zu reduzieren. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Das gesamte Areal ist im Besitz der Erschließungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Kaserne Perleberg, kurz EVG. Doch nach dem Wechsel der Geschäftsführung vor drei Jahren hat das Unternehmen nicht nur seinen Firmensitz von Perleberg nach Straupitz (Dahme-Spreewald) verlegt – die Verantwortlichen sind nicht mehr zu erreichen – weder für die Anwohner noch für die Stadtverwaltung.

Dunkelheit für Anwohner gefährlich

Das betrifft Anlieger zahlreicher Straßen: Tannenhof, Dachsweg, Wolfsweg, Hasenwinkel und Iltisweg. Besonders schlimm trifft es den oberen Teil der Karl-Liebknecht-Straße. Zwar stehen hier noch einige alte Straßenlaternen aus der DDR-Zeit, sie sind aber längst nicht mehr angeschlossen.

Die Straßenlaternen - noch aus DDR-Zeiten - sind längst nicht mehr angeschlossen. Nachts bleibt es hier dunkel. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Wie gefährlich die Dunkelheit sein kann, musste Anwohnerin Mandy Doll mit ihrer Familie an Weihnachten erfahren. „Heiligabend standen Einbrecher bei uns im Garten und trieben auch bei den Anwohnern ihr Unwesen“, berichtet sie. Die Täter wollten die dunklen Ecken nutzen, um Beute zu machen – ohne Erfolg.

Stadt Perleberg sind Hände gebunden

Abgesehen davon birgt das Wohnviertel noch viele weitere Gefahren. Für die Anwohner ist die fehlende Geschwindigkeitsbegrenzung mitunter das größte Problem. „Hier wohnen viele Kinder, und die Autos rasen hier jeden Tag entlang“, sagt Mandy Doll. Aus ihrer Sicht sollte das gesamte Areal ein verkehrsberuhigter Bereich sein; stattdessen dürfen die Autofahrer wie innerorts üblich 50 Stundenkilometer fahren – und das trotz Grünanlagen auf der Straße, Laternen, die auf den Wegen stehen und parkenden Fahrzeugen.

Der Dachsweg mit Grünanlagen und Parktaschen - "die Ausbauqualität ist nicht zufriedenstellens". Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Stadt Perleberg kann hier nicht für Ordnung sorgen – denn es handelt sich um ein Privatgelände.

Vertrag zwischen Eigentümer und Stadt

„Einige Bürger sind an uns herangetreten, haben die Probleme geschildert“, sagt Bauamtsleiter Hagen Boddin. EVG und Stadt Perleberg haben 2003 einen Erschließungsvertrag unterzeichnet. Der besagt, dass, so bald alles nach den Vorgaben fertig erschlossen ist, die Baulast an die Stadt Perleberg übergehen soll. „Infolge fehlender Unterlagen, Nachweise und Dokumentationen sowie erheblicher baulicher Mängel konnte das bislang noch nicht erfolgen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie geht nun deshalb den Schritt über das Amtsgericht in Cottbus.

Die Straßenlaternen stehen auf der Straße - hier im Hasenwinkel. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Wir haben einen Eröffnungsantrag für ein Insolvenzverfahren bei Gericht eingereicht“, informiert Hagen Boddin. Ein Gutachter sei daraufhin beauftragt worden und werde sein Gutachten voraussichtlich bis Mitte Februar fertigstellen. „Der Geschäftsführer der EVG wird daraufhin vom Gericht zur Stellungnahme aufgefordert.“

Wie es danach weitergeht, bleibt offen. Die Anwohner hoffen zumindest, dass es nun endlich voran geht und eine Lösung für das Wohnviertel gefunden wird.

Hohe Kosten können auf Stadt Perleberg zukommen

Die große Frage bleibt: Wer bezahlt die ausstehenden Erschließungskosten? Ersten Schätzungen zufolge könnten das mehrere 100.000 Euro sein – Kosten, die vielleicht nun die Stadt übernehmen muss. Sie bezeichnet die Situation im besagten Wohngebiet als „problematisch“ und meint damit die fehlende Unterhaltung, schlechte Ausbauqualität und mangelhafte Bauweise. Während Tannenhof und Dachsweg gepflastert sowie Wolfsweg und Hasenwinkel asphaltiert sind, haben Iltisweg und Teile der Karl-Liebknecht-Straße noch den gleichen Panzerweg, wie einst die dort stationierten Grenztruppen.

Einblick in den Tannenhof - der erste fertige Teil des Wohngebiets. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Anwohner reichen Sammelbeschwerde ein

Der Beton ist aufgerissen und die notdürftig gepflasterten Stellen sind vielmehr eine Stolpergefahr, als dass sie eine Lösung für das Problem wären, schildert Mandy Doll die Situation vor ihrem Wohnhaus. „Was ist, wenn mal ein Unfall passiert oder sich jemand verletzt?“ Das ist eine Frage, die nicht so einfach beantwortet werden kann.

Der Wolfsweg ist asohaltiert, die Regenentwässerung teilt die Fahrbahn in zwei Hälften. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Aufgrund dieser vielen Punkte hatten fünf Anwohner im Februar 2020 eine Sammelbeschwerde klage bei der Stadtverwaltung eingereicht und sie damit aufgefordert, tätig zu werden. „Wir sind gespannt, was dabei nun herauskommt“, so Rudi Zabel.

Von Marcus J. Pfeiffer