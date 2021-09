Perleberg

Eine Spielekonsole ist am Montag gegen 17.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Perleberg explodiert. So zumindest lauten die ersten Informationen an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Polizei nimmt Mann fest

Offenbar hatte der Bewohner einer Wohnung gerade mit der Spielekonsole gespielt, als sie in die Luft flog. Es gab einen lauten Knall, woraufhin Rauch aus dem Fenster im vierten Obergeschoss aufstieg. Über die genauen Hintergründe hielt sich die Polizei jedoch noch bedenkt.

Nach einem lauten Knall drang am Montagabend in der Heinrich-Heine-Straße in Perleberg Rauch aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei soll einen Mann festgenommen haben. Die Feuerwehr löschte den Brand. Quelle: Marina Pfeiffer

Es ist aber bestätigt, dass ein Mann aus der Wohnung vorläufig festgenommen wurde. „Es besteht der dringende Tatverdacht der schweren Brandstiftung“, so Tino Schröter von der Polizeiinspektion in Perleberg auf MAZ-Nachfrage. Der Brandort wurde daraufhin beschlagnahmt.

Bewohner kommt ins Krankenhaus

Der Bewohner kam unter Polizeibegleitung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es augenscheinlich nicht. Kriminaltechniker werden in Kürze die Wohnung genauer untersuchen. Der Schaden begrenzt sich hier auf einen Raum.

Lesen Sie auch:

Das Feuer selbst war zügig gelöscht. Die Feuerwehrleute hatten über die gesamte Straße Schläuche für das Wasser verlegt. Die Fahrbahn war vor allem deshalb während des Einsatzes vorübergehend voll gesperrt. Weitere Informationen folgen!

Von Marcus J. Pfeiffer