Wolfshagener genervt vom Lärm der Biogasanlage

Wer an Wolfshagen in der Prignitz denkt, dem fällt vielleicht als erstes das Schloss ein. Ein geschichtsträchtiger Bau an der Stepenitz, der viele Besucher anlockt und sogar mit einem eigenen Schild an der Autobahn 24 beworben wird.

Seit mehr als einem Jahr gibt es Beschwerden wegen des Lärms

Wenn die Wolfshagener an ihr Dorf denken, dann dauert es nicht lange, bis sie auf das Thema zu sprechen kommen, welches viele Einwohner umtreibt: Die Biogasanlage am Rande des Ortes. Es sind aber weder Aussehen noch Gerüche, die stören. Es sind die Geräusche.

Der Ortsbeirat hat sich nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr neu zusammengefunden und beschäftigt sich seitdem unablässig mit diesem Thema. „Seit über eineinhalb Jahren gibt es Beschwerden“, erzählt Eileen Arndt bei einem Vor-Ort-Termin gemeinsam mit dem Ortsvorsteher Rainer Kirsten und der Dritten im Bunde, Stefanie Spielberg. Sogar eine Unterschriftenaktion habe es 2019 gegeben. Die Listen wurden der Gemeindeverwaltung überreicht.

Der Lärm, den die Anlage verursacht, fällt direkt an der Einfahrt sofort auf. „Es sind bis zu drei verschiedene Geräusche“, sagt Rainer Kirsten. Mal pfeifend, mal brummend – aber nie zu überhören. Und das ist nicht nur an der Straße in Richtung Tacken der Fall, sondern auch im Dorf.

Ein Lkw bringt „Futter“ für die Biogasanlage. Quelle: Stephanie Fedders

Landesamt für Umwelt hat Kontrollen veranlasst

„Bei offenem Fenster zu schlafen ist nicht mehr drin“, schildert Eileen Arndt, die am anderen Ende in Richtung Helle wohnt. Als Gemeindevertreterin hat sie auf der jüngsten Sitzung am 12. März erneut auf die Lärmbelästigung aufmerksam gemacht – und auf den Unmut der Wolfshagener, die nicht nachvollziehen können, warum keiner etwas dagegen unternimmt.

Gefordert sind die Behörden. In diesem Fall das Landesamt für Umwelt (LfU). Nach Auskunft des Pressesprechers Thomas Frey habe man inzwischen reagiert. Neben zwei Vor-Ort-Kontrollen sei noch eine orientierende Messung durchgeführt worden. Letztere habe „Hinweise auf eine Überschreitung der Richtwerte“ ergeben, bestätigte das LfU.

Daraufhin wurde der Betreiber, Viga Grüngas mit Sitz in Wittenberge, aufgefordert, Schallmessungen vorzunehmen. Auch das ist mittlerweile geschehen. Dem LfU liegt der Messbericht vor, der inzwischen auch geprüft wurde.

Zwei Lärmquellen wurden ausgemacht

Festgestellt wurden laut Landesamt, dass „zwei Lärmquellen von zwei verschiedenen Betreibern“ für die Überschreitung der Richtwerte verantwortlich seien. Mit einer entsprechenden Anordnung sollen „lärmmindernde Maßnahmen wie der Austausch oder die Reparatur von Anlagenteilen zeitnah durchgesetzt werden“.

Im Groß Pankower Rathaus muss sich der Bauamtsleiter Karsten Lehmann mit dem Lärm beschäftigen. Lehmann ist die Schnittstelle zwischen LfU und den Wolfshagener Einwohnern und würde das Problem lieber heute als morgen vom Tisch haben. „Wir sind unzufrieden mit der Länge des Geschehens“, sagt er.

Unabhängig von den Maßnahmen, die das LfU durchsetzen will, werden sich die Gemeindevertreter erneut mit dem Fall beschäftigen. Da der für den 25. Mai geplante Bauausschuss abgesagt wurde, fällt nun dem Hauptausschuss diese Rolle zu. Er wird sich am 4. Juni treffen. Auf Anregung des Ortsbeirates hat die Verwaltung den Viga-Geschäftsführer Henner Paskarbies eingeladen. Er soll im öffentlichen Teil Gelegenheit bekommen, sich zum Lärm-Problem zu äußern.

Von Stephanie Fedders