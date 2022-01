Perleberg/Wittenberge

Das Technologie- und Gewerbezentrum in der Prignitz (TGZ) sowie der Verein Neuland21 bauen derzeit eine Zwischennutzungsagentur für die Wohnungs- und Ladenleerstände in der Prignitz auf. Die digitale Plattform soll künftig systematisch Leerstände, Flächen und Veranstaltungsräume im Landkreis erfassen und diese für potenzielle Nutzer sichtbar, buchbar und nutzbar machen.

Workshops zu Kunst, Kultur und Initiativen

Das Konzept reicht von Pop-up-Stores für den Einzelhandel über Start-ups und der Gastronomie bis hin zu temporären Wohnkonzepten, Coworking-Angeboten sowie die Nutzung der Räume von Kunst- und Kreativschaffenden, Vereinen und Initiativen. Das bedarf jedoch einer guten Vorbereitung, wozu nach dem Start im Dezember nun weitere digitale Workshops folgen werden.

Der erste findet am Donnerstag, 27. Januar, von 14 bis 17.30 Uhr statt. Er steht unter der großen Überschrift „Nutzungskonzepte für Kunst und Kultur“. Ziel des interaktiven Online-Workshop ist es, mögliche Zwischennutzungsarten für Kreativschaffende zu entwickeln. Dazu kommen bereits bestehende Initiativen und Akteure vor Ort, Kreativschaffende, Vertreter aus der Wirtschaft, dem Tourismus und der Kreativszene sowie interessierte Bürger zusammen, um mögliche Formate sowie die Anforderungen an die Agentur und die Plattform zu diskutieren und zu erarbeiten.

Viele Fragen stehen im Raum

Dabei geht es um Fragen wie zum Beispiel wie eine durchmischte Nutzung im Bereich Arbeit, Wohnen und Wirken gestaltet sein kann? Oder Welche Räumlichkeiten besonders gut geeignet sind? Und wie eine lebendige Kunst- und Kreativszene vor Ort die Region beleben kann? All das und noch viele weitere Punkte sollen dabei angesprochen und behandelt werden, wie Initiatoren in einem Aufruf mitteilen.

Ein weiterer Workshop folgt am Freitag, 11. Februar, ebenfalls von 14 bis 17.30 Uhr. Dieser behandelt das Thema „Raum für Vereine, Initiativen und Ehrenamt“. Die Ergebnisse beider Workshops sollen anschließend direkt in die Programmierung des Portals sowie die zukünftige Arbeit der Agentur einfließen, kündigen die Macher an. Und daran kann jeder mit seiner Teilnahme mitwirken. Anmeldungen sind bei Felicitas Nadwornicek (Verein Neuland21) unter 0163/2789818 oder Johannes Bruhns (TGZ Prignitz) unter 0152/03038187 sowie per E-Mail an felicitas.nadwornicek@neuland21.de oder johannes.bruhns@tgz-prignitz.de ab sofort zu jeder Zeit möglich.

Für eine Belebung der Prignitz

Noch in diesem Jahr soll die Zwischennutzungsagentur in der Prignitz als Internetplattform online gehen. Die Projektentwickler sehen sich dabei als Vermittler zwischen den Städten und Kommunen, Eigentümern sowie Nutzern. Dabei wollen sie einer dauerhaften Vermietung der Leerstände nicht im Wege stehen. Ganz im Gegenteil: Das Projekt soll es ermöglichen, leer stehende Objekte längerfristig zu nutzen und damit die gesamte Region nachhaltig beleben.

Von Marcus J. Pfeiffer