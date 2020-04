Perleberg

Unverändert ist die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten in der Prignitz. 23 Personen sind laut Mitteilung der Kreisverwaltung erkrankt. Von ihnen gelten 16 als geheilten. Insgesamt haben die ehrenamtlichen Helfer des DRK in den vergangenen Wochen 578 Abstriche an der zentralen Drive-Inn-Stelle in Perleberg vorgenommen.

Der Landkreis weist auch auf die wichtigsten Änderungen der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg hin: So sind seit 27. April im Öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen.

Anzeige

Gottesdienste bald wieder erlaubt

In besonders begründeten Einzelfällen dürfen mit Genehmigung der zuständigen Behörde wieder Versammlungen mit bis zu 50 Personen stattfinden. Mit dieser Zahl sind ab Montag, 4. Mai, auch wieder Gottesdienste erlaubt. Friseurbetriebe dürfen ab 4. Mai wieder öffnen.

Weitere MAZ+ Artikel

„Auch wenn Brandenburg nun doch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im ÖPNV und Einzelhandel eingeführt hat, darf das nicht zum Vernachlässigen der Abstands- und Hygieneregeln führen“, mahnt Landrat Torsten Uhe weiterhin Vorsicht an. „Also, auch mit Mund-Nasen-Bedeckung – Abstand halten!“

Abstrichstelle nur an zwei Tagen besetzt

Knapp ist in der Prignitz nach wie vor die Schutzausrüstung. Besonders in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie in weiteren medizinischen Einrichtungen ist der Bedarf sehr groß.

Hinweise: In der dieser Woche ist die Abstrichstelle nur am 28. und 30. April in der Zeit von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr besetzt. Die Hotline ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geschaltet.

Von MAZ-Prignitz