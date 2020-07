Zehn Jahre Lotsendienst: Mit dem TGZ Prignitz in die Selbständigkeit

Wittenberge

Wer in der Prignitz den Sprung in die berufliche Selbständigkeit wagen will, der findet in Wittenberge im Gewerbegebiet Süd Hilfe beim Lotsendienst. Was 2004 im Berufsbildungszentrum seinen Anfang nahm, wird mittlerweile seit zehn Jahren unter dem Dach des Technologie- und Gewerbezentrums Prignitz angeboten.

Lotsen haben 1100 Gespräche mit Interessierten geführt

Zehn Jahre sind daher eine gute Gelegenheit für die Lotsen, um Bilanz zu ziehen. Um zu zeigen, wie sie gemeinsam mit den Teilnehmern die Klippen und Untiefen auf dem Weg zur Gründung eines Unternehmens umschifft haben. Und das in den meisten Fällen bis heute sehr erfolgreich.

Die Zahlen, die Christin Schaffraneck und Christian Rose zusammengestellt haben, sind nicht nur imposant, sondern auch ein beeindruckender Nachweis, wie häufig dieser Service in Anspruch genommen wird. Seit 2010 hat das Team, zu dem auch Sylvia Gragert gehört, rund 1100 Erstgespräche mit Interessenten geführt, um mögliche weitere Schritte zu besprechen.

Aus diesem Pool haben 712 Frauen und Männer aus der Prignitz dann an den Existenzgründerseminaren teilgenommen. Und von denen wiederum wagten dann auch tatsächlich 577 Personen den Schritt und haben sich selbständig gemacht – die Quote liegt damit bei 81 Prozent.

Die Existenzgründerseminare sind für die Teilnehmer kostenlos

Entsprechend zufrieden sind die Mitarbeiter des TGZ, die an dem Konzept aufgrund der Zahlen und der positiven Rückmeldungen ehemaliger Teilnehmer bis heute festhalten. „Wir wollen alle Teilnehmer bestmöglich vorbereiten damit sie genau wissen, was sie erwartet“, sagt Christin Schaffraneck und verweist auf die angestrebte Nachhaltigkeit ihrer Arbeit.

Wer den Lotsendienst in Anspruch nehmen möchte, der meldet sich zunächst für ein Existenzgründerseminar an. Das dauert jeweils vier Tage, ist für die Teilnehmer kostenlos und wird jeweils einmal im Monat angeboten. „Da gibt es durch externe Berater die ersten Informationen zur Gründung“, erklärt Christian Rose. Für die August-Veranstaltung liegen bereits acht Anmeldungen vor.

Als zweiter Schritt kann sich noch ein so genanntes Einzelcoaching anschließen, um „die Idee weiter voran zu treiben“ ( Christan Rose), doch das ist nicht zwingend notwendig.

Auch drei Mediziner haben sich Hilfe beim TGZ geholt

An das Seminar schließen sich Auswertungsgespräche an und die Teilnehmer stellen ihre Projekte vor. Auf dem Weg zur Existenzgründung reißt der Faden zum TGZ aber nicht ab. Die Lotsen bleiben, wenn gewollt, weiter mit an Bord.

„Wenn aus den Existenzgründern Unternehmer werden, stehen wir mit den meisten weiterhin in Kontakt“, erzählt Christian Rose. Gemeinsam mit den Kollegen bietet das TGZ dann Hilfe an, wenn es zum Beispiel um Fördermittel oder geeignete Räumlichkeiten geht. Zuletzt war diese Unterstützung Corona-bedingt bei Fragen zu den finanziellen Soforthilfeprogrammen stark nachgefragt.

Nach zehn Jahren Lotsendienst zeigt die Statistik auch, wie breit gefächert sich die berufliche Ausrichtung in der Region gestaltet. „Der Schwerpunkt liegt im Handwerk und bei Dienstleistungen“, weiß Christian Rose. Im vergangenen Jahr waren aber auch drei Mediziner dabei, die sich mittlerweile in der Prignitz niedergelassen haben.

Informationen: Wer Interesse an dem Lotsendienst des TGZ Prignitz hat, kann sich an Christin Schaffraneck wenden. Telefon: 03877/984 123; Mail: christin.schaffranneck@tgz-prignitz.de

Von Stephanie Fedders