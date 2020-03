Laaske

Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstag gegen 14.50 Uhr in der Laasker Dorfstraße angefahren worden, als er an der Bushaltestelle hinter einem Bus die Fahrbahn überquerte.

Der Junge verletzte sich (nicht lebensbedrohlich) und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Bus befand sich noch in der Haltestelle als ein 33-jähriger Prignitzer mit einem Ford im Gegenverkehr daran vorbeifuhr. Ein Außenspiegel des Fahrzeuges traf das Kind.

Von MAZ-online