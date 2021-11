Ausbildungsmesse Go ist abgesagt - Zu hohe Inzidenz in der Prignitz: Berufsmesse in Perleberg abgesagt

Aufgrund der stetig steigenden Inzidenz in der Prignitz ist die für den 13. November geplante Ausbildungsmesse Go in Perleberg abgesagt worden. Wenn möglich, soll die Veranstaltung im März 2022 nachgeholt werden.