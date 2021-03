Perleberg

Es war zuletzt still geworden um das Perleberger DDR-Geschichtsmuseum, hauptsächlich weil Betreiber Hans-Peter Freimark im Oktober verstorben war, aber auch, weil die Einrichtung in Corona-Zeiten geschlossen ist.

Doch auch wenn eine Öffnung noch nicht ansteht, tut sich etwas im Museum. Gerade hat ein riesengroßes Wandbild des DDR-Künstler Werner Frischmuth einen neuen Platz in der Einrichtung an der Franz-Grunick-Straße erhalten. Frank Blüthmann und Dennis Schneider haben es umgesetzt.

Das Bild besteht aus eigentlich acht Teilen. Umgesetzt haben die beiden Mitarbeiter es in vier. Es hatte, wie sich Gisela Freimark erinnert, in einem Militärobjekt in Schwerin seinen Platz, bevor es nach der Wende nach Perleberg kam, weil niemand mehr wusste, wohin damit.

Ins DDR-Geschichtsmuseum passte das aber gut. Denn das einst von der Stasi bedrohte und verfolgte und 2020 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Pfarrerehepaar Freimark hat seine Sammlung nicht nur diesem Aspekt der DDR gewidmet, sondern auch der Alltagskultur.

„Das ist ein Wandbild, wie wir sie auch in Perleberg im Kulturraum gehabt haben“, so Gisela Freimark. Das Bild zeige ein Liebespaar und vier Elemente, erklärt sie weiter.

Werner Frischmuth, 1924 im ostpreußischen Tilsit geboren, hat zu DDR-Zeiten unter anderem für die grafische Gestaltung des Verkehrserziehungsbuchs „Brummel passt auf“ in den sechziger Jahren und der Kinder-Ausmalbücher „Unsere Volksarmee“ und „Unsere Volksmarine“ gesorgt. Er war 1948 Mitgründer der Künstlergruppe „Dalbe“ aus Magdeburg.

Nach der Wende ist von Werner Frischmuth allerdings auch eine Darstellung des Kreuzwegs zu finden, die in Berlin-Marzahn zu sehen ist und auf den ersten Blick nicht so recht in seine vorherige Künstler-Vita zu passen scheint.

Im DDR-Geschichtsmuseum gibt derzeit aber noch mehr zu tun, als nur diesem Bild seinen neuen Platz zu geben. Gisela Freimark freut sich darüber, dass ihr die beiden Mitarbeiter zur Seite stehen.

Das Ehepaar Freimark hier bei einer Aufnahme zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2019. Für ihr jahrzehntelanges Engagement erhielten Gisela und Hans-Peter Freimark das Bundesverdienstkreuz. Quelle: Guido Bergmann

„Sie sind ein bewährtes Team“, sagt sie, „Frank Blüthmann hat schon mit meinem Mann zusammengearbeitet.“ Und sie können sich beide mit dem Museum identifizieren, wie vor allem Blüthmann deutlich macht. Beide sind bis zum Sommer über eine Maßnahme des Jobcenters im Museum beschäftigt. „Sie haben schon im Depot gut Ordnung geschaffen und Regale sortiert“, erklärt Gisela Freimark.

Alles wird für den 4. und 5. Juli vorbereitet. Dann nämlich soll im Museum ein Dokumentationsfilm präsentiert werden, den Studierende der FU Berlin und der TH Ostwestfalen-Lippe mit Unterstützung des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung vor einem Jahr gedreht hatten.

Besuchende des Dokumentationszentrums sollen in Zukunft die Möglichkeit haben, in Form einer digitalisierten Führung den mittlerweile verstorbenen Hans-Peter Freimark durch die Ausstellung zu begleiten, um so den historischen Ort und seine umfangreiche und einzigartige Ausstellung zu bewahren.

So ist die Absicht – wenn denn einmal klar ist, wie es mit dem Museum überhaupt weitergeht. Gespräche mit der Stadt darüber hat es zum Beispiel seit Oktober letzten Jahres noch nicht gegeben, wie Gisela Freimark erklärte.

Doch auch zur Museums-Zukunft soll es am ersten Juli-Wochenende Infos geben. „Dann werden wir auch bekanntgeben, wie es zumindest in diesem Jahr weitergeht“, sagt Gisela Freimark.

Von Bernd Atzenroth