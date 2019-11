Perleberg

Eine 29-jährige Prignitzerin ist in der nacht zu Sonntag von zwei anderen Frauen verprügelt und verletzt worden.

Das Opfer amüsierte sich in der Nacht in einem Tanzlokal in der Perleberger Karlstraße, als sie gegen 2.45 Uhr von einem 31-jährigen Prignitzer um ein Gespräch vor dem Lokal gebeten wurde.

Nach wenigen Minuten der Unterhaltung erschienen unvermittelt eine 31-jährige und eine 40-jährige Prignitzerin und schlugen auf die 29-Jährige ein. Selbst als diese am Boden lag, trat eine der beiden Frauen gegen Kopf und Oberkörper und die andere schlug weiterhin zu. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Von MAZ-online