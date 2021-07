Zwei Lindenberger Straßen ziehen um nach Wittenberge

Wittenberge

Die räumliche Trennung gibt es schon sehr lange, jetzt wurde auch formal der Umzug zweier Straßen beschlossen: Durch die Zustimmung der Stadtverordneten sind die Anwohner am Bahndamm und im Pappelweg jetzt Wittenberger und gehören nicht länger zum Ortsteil Lindenberg.

Lindenberger Straßen ziehen um nach Wittenberge

Eine Entscheidung, die basisdemokratisch von unten nach oben erfolgt ist – soll heißen: Die Bürger hatten den Wunsch geäußert und die Stadt hat diesen Schritt möglich gemacht. Übrigens mit dem Segen der Kommunalaufsicht, die das Verfahren begleitet hat.

Die heutige B 189 trennt zwei Straßen vom Wittenberger Ortsteil Lindenberg. Quelle: Stephanie Fedders

Den Anstoß gaben Anwohner, die sich mit einem Schreiben an die politischen Vertreter wandten und auf ihre Lage im wahrsten Sinne des Wortes aufmerksam machten. Seit dem Bau der Umgehungsstraße und damit seit mehr als 40 Jahren sind die betroffenen Straßen und ihre Anwohner vom Ortsteil Lindenberg abgeschnitten.

Die heutige Bundesstraße 189 wurde 1973 als Verbindung zwischen Weisen und Seehausen gebaut und am 21. Juli 1978 freigegeben. Auf Kreuzungsbereiche wurde bewusst verzichtet, was das Dorf Lindenberg zu spüren bekam und was noch heute vor Ort sichtbar ist: Auf beiden Seiten enden die Straßen an den Leitplanken der B 189.

Seit mehr als 40 Jahren trennt die B 189 zwei Straßen vom Dorfkern in Lindenberg

Wer die betroffenen Straßen in Lindenberg und somit nördlich der B 189 sucht, wie es bislang die Anschrift mit dem Hinweis auf den Ortsteil suggeriert hat, wird nicht fündig. Eine schwierige Situation, nicht nur für die Postzusteller, sondern auch für mögliche Rettungsdiensteinsätze.

Somit wurde mit der Gebietsänderung Klarheit geschaffen, wie Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann auf der Sitzung der Stadtverordneten erklärte. „Jetzt passen wir die Gemeindegrenzen an die tatsächliche Situation an.“

Um sicher zu gehen und ein realistisches Stimmungsbild einzuholen, hat die Stadtverwaltung die Anwohner beider Straßen angeschrieben und um ihre Meinung zum Umzug gebeten. Bis auf eine Ausnahme stimmten alle dafür, was Oliver Hermann als „klares Statement“ wertete.

Lindenbergs Ortsvorsteher hätte die Straßen gerne behalten

Lindenbergs Ortsvorsteher Karl-Heinz Brüdigam wollte sich mit dem Verlust nicht abfinden und versuchte kurz vor der Abstimmung der Stadtverordneten, an der er nicht teilnahm, noch einmal eine Diskussion anzustoßen. Aus seiner Sicht hätte es den Versuch geben müssen, die räumliche Einheit wieder her zu stellen.

Doch das scheint angesichts des Verkehrsaufkommens und der Bedeutung der B 189 aussichtslos. „Bei einer Bundesstraße wird es nicht gelingen, dass hier Leitplanken entfernt werden und eine Übergangsmöglichkeit geschaffen wird“, machte Oliver Hermann klar. Und damit war zu dem Thema auch alles gesagt.

Von Stephanie Fedders