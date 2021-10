Polizeieinsätze in Wittenberge und Perleberg - Zwei Männer in Wittenberge gestorben – drei Tote am Wochenende in der Prignitz

Nach dem tödlich im Wald bei Rohlsdorf verunglückten Mann am Samstag sind am Sonntagabend in Wittenberge zwei Männer unabhängig voneinander verstorben. Die Polizei geht von zwei medizinischen Notfällen aus.