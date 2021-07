Zwei Prignitzer nach dem Abitur: „So viel Zeit haben wir nie wieder“

Perleberg

Jetzt gehen sie erst einmal getrennte Wege, die Schülerinnen und Schüler des Abi-Jahrgangs 2021. Viele werden sich erst in ein paar Jahren wiedersehen, zu einem ersten Klassentreffen, zu einem ersten Austausch über den Start ins Berufsleben oder das Studium.

Perleberg: Alle Abiturienten am Gottfried-Arnold-Gymnasium haben bestanden

35 junge Prignitzer waren zur Prüfung am Gottfried-Arnold-Gymnasium in Perleberg zugelassen. Und 35 haben bestanden. Jeremias Telschow und Lennard Lammers gehören dazu. Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 stehen ihnen viele Möglichkeiten offen. Hinaus in die weite Welt oder der Heimat verbunden bleiben? Die Pläne der beiden sind ganz unterschiedlich.

Feierlicher Moment bei der Zeugnisübergabe am 18. Juni 2021: Die Abiturienten kommen in die Halle. Quelle: Julia Redepenning

Noch sind die Eindrücke dieses letzten, außergewöhnlichen Abschnittes ein oft angesprochenes Thema, wenn die 18-Jährigen auf die Schulzeit zurückblicken. Das entscheidende der zwölf Jahre hatte es in sich. Sich ganz unter dem Eindruck der Pandemie auf das Abitur vorzubereiten, das konnte sich vor einem Jahr noch keiner vorstellen.

„Die Ungewissheit war das Belastende“, fasst Jeremias Telschow zusammen. Auch wenn die Abschlussklassen in Präsenz unterrichtet werden sollten, war das nicht immer möglich. Quarantäne zwang die Gymnasiasten von heute auf morgen länger als geplant an den heimischen Computer. „Jetzt ist es schon komisch, das hinter sich zu lassen“, findet Lennard Lammers.

Statt Abiball gab es nur eine Zeugnisausgabe

Etwas Gutes hatte die Situation dennoch. „Die Gemeinschaft wurde dadurch extrem gestärkt“, sagt Telschow und erinnert sich gerne an die vergangenen Wochen. Dazu gehört auch die Zeugnisübergabe in einem feierlichen Rahmen, von der lange Zeit gar nicht klar war, ob und wo sie stattfinden konnte. Doch die Perleberger Oberschule half und stellte ihre Sporthalle zur Verfügung.

Was jetzt folgt, sind Wochen, die für die schönen Seiten des Lebens reserviert sind. Ferien – oder: „So viel Zeit haben wir nie wieder“, schätzt Lennard Lammers. Dass die Schulzeit wirklich vorbei ist, „ist noch nicht so richtig angekommen“, gibt der junge Mann zu.

Umso mehr genießen die beiden die Freiheit, Dinge zu tun, die viele Monate nicht möglich waren. „Ich bin froh, einfach mal wieder Freunde zu treffen“, erzählt Jeremias Telschow. Und bei Lennard Lammers sind coronabedingt zwei Hobbys in letzter Zeit zu kurz gekommen: Das Rock-and-Roll-Tanzen und der Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr in Uenze, seinem Heimatdorf.

Duales Studium in der Heimat und Sprachen lernen im Ausland

Beruflich sind die ersten Weichen auch schon gestellt. Lennard Lammers hat sich auf eigene Initiative beworben und beginnt im Oktober ein Duales Studium in Stendal. Arbeitgeber wird ein Steuerberater sein. „Mir war es wichtig, in der Region zu bleiben“, sagt Lammers.

Dagegen will Jeremias Telschow erst einmal einen anderen Weg einschlagen und nach jetzigem Stand als einziger der Abiturienten ins Ausland gehen.

Den langjährigen Schülersprecher des Gymnasiums und bisherigen Vorsitzenden des Kreisschülerrates Prignitz zieht es zunächst in die Ferne. Sprachen lernen, die Englisch-Kenntnisse verbessern. Und danach studieren.

Lehrerin Manuela Tschanz vermisst ihre Schüler schon jetzt

Lehrerin Manuela Tschanz kommt zufällig vorbei, als die beiden ehemaligen Schüler über ihre Pläne berichten. Sie ist gespannt, was aus ihren Schützlingen wird. „Ich hoffe, sie haben gut gewählt“, sagt Tschanz. „Sonst habe ich immer auf dem Abi-Ball erfahren, was sie machen. Das fehlt dieses Mal.“

Schon jetzt vermisse sie einige der Mädchen und Jungen, die sie seit der siebten Klasse unterrichtet hat. Die Freude über ein Wiedersehen dürfte entsprechend groß sein, wenn die Einladung zu einem ersten Klassentreffen des Abi-Jahrgangs 2021 eintrifft.

Und darauf will bestimmt keiner lange warten...

Von Stephanie Fedders