Zwei Verkehrsunfälle in der Prignitz fordern mehrere Verletzte

Dergenthin/Horst

Drei zum Teil schwer verletzte Personen sowie hohe Sachschäden waren die Folge von zwei Verkehrsunfällen am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag in der Prignitz. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zunächst gegen 18 Uhr auf die Landesstraße 12 zwischen Dergenthin und Laaslich gerufen. Dort waren zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Frau schleudert mit Auto gegen Baum

Ersthelfer hatten sich bereits um die beiden jeweiligen Fahrer – ein 25-Jähriger und eine 41-Jährige – gekümmert. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der junge Mann hinter einer Kurve in Fahrtrichtung Laaslich mit seinem Pkw auf die Gegenspur und stieß dort frontal mit dem Auto der Frau zusammen, das dabei gegen einen Baum geschleudert wurde, informiert die Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Das Auto erlitt einen hohen Sachschaden. Der Fahrer konnte sich selbstständig daraus befreien. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Sowohl der 25-Jährige als auch die 41-Jährige – beide aus der Prignitz – haben sich bei dem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro. Die Landesstraße 12 war in diesem Bereich für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

25-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Noch während der Unfallaufnahme leiteten die Polizisten vor Ort ein Verfahren gegen den 25-Jährigen ein. Wie sich nämlich herausstellte, besaß dieser keinen Führerschein und war dennoch mit dem Auto unterwegs. Er muss nun mit weiteren Konsequenzen rechnen. Welche das sein werden, ist derzeit noch unklar. Die Polizei führt in diesem Zusammenhang die weiteren Ermittlungen.

Die Straße zwischen Horst und Kuhbier war in dieser Nacht enorm glatt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Wenige Stunden später krachte es auf der Ortsverbindung zwischen Horst und Wolfshagen. Um kurz nach Mitternacht kam dort ein 20-Jähriger mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Wolfshagen von der glatten Straße ab. Offenbar hatte er seine Geschwindigkeit nicht der Witterung angepasst, urteilt die Polizei. Daraufhin verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen.

Feuerwehr kommt zum Einsatz

In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Straßenbaum und wurde schwer beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Kollision abgeschleppt werden. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde dort ambulant behandelt. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf zirka 4.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen waren neben Polizei und Rettungsdienst auch umliegende Feuerwehren im Einsatz. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstellen, leuchteten sie aus, klemmten Fahrzeugbatterien ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Von Marcus J. Pfeiffer