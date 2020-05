Abi 2020: Perleberger Eltern müssen bei der Zeugnisübergabe draußen bleiben

Perleberg

Ein Schulabschluss ohne offizielle Verabschiedung und Zeugnisübergabe? Kaum vorstellbar. Am Gottfried-Arnold-Gymnasium in Perleberg haben sich die Schulleitung und Lehrer schon vor vier Wochen auf genau dieses Szenario eingestellt. Die Corona-Pandemie machte einen feierlichen Abschied schlicht unmöglich. Nun gibt es Neuigkeiten: Mit den neuen Lockerungen kann es doch eine offizielle Übergabe der Abschlusszeugnisse geben. Die Planungen dafür laufen bereits.

Eltern, Großeltern und Freunde müssen in Perleberg draußen bleiben

Schulleiter Veit Goralczyk-Pehl erklärt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist: „Wir werden es in der Aula machen – aber im kleinen Rahmen.“ Der derzeitige Abiturjahrgang umfasst 38 Schüler. Laut der neuen Eindämmungsverordnung sind Veranstaltungen mit bis zu 75 Personen in geschlossenen Räumen und mit bis zu 150 unter freiem Himmel erlaubt.

Die Abiturfeiern werden in diesem Jahr deutlich kleiner ausfallen. Quelle: Henry Mundt

Aus diesem Grund können die Tutoren des Abschlussjahrgangs, die Schulleitung und einige Lehrer ebenfalls an der kleinen Feierlichkeit teilnehmen. Eine tolle Nachricht, findet der Perleberger Schulleiter. Es gibt jedoch auch schlechte Nachrichten: Eltern, Großeltern, Geschwister oder Freunde müssen draußen bleiben.

Perleberger Schüler wollen ein Video aufnehmen

Denn Schüler plus Lehrer ergeben in der Endsumme schon knapp 50 Personen. Nach der aktuellen Verordnung bleibt da nicht mehr viel Spielraum. Also der Entschluss: Zeugnisse gibt es ohne die Angehörigen. So zumindest der aktuelle Stand der Dinge. Als kleinen Trost wird es ein Video von der Festlichkeit geben. Fotos sollen auch geschossen werden.

Denn eines ist in Zeiten von Corona gewiss: Änderungen kann es schnell und unerwartet geben. „Wir planen und im nächsten Augenblick ist wieder alles anders“, sagt der Schulleiter. Kaum haben er und seine Kollegen Konzepte erarbeitet, sind sie in der nächsten Woche schon nicht mehr aktuell. Veit Goralczyk-Pehl nimmt die Situation sportlich.

Meyenburger Grundschule möchte die sechsten Klassen auch verabschieden

Auch in Meyenburg ist die Freude und Zuversicht etwas gestiegen. Im Gespräch mit Annett Schröder, Leiterin der Geschwister-Scholl-Grundschule, wird das deutlich. Zwar kann sie noch nicht wie ihr Perleberger Kollege über Einzelheiten sprechen, aber sie ist guter Dinge: „Es ist für uns einfach noch zu neu und zu früh. Wir werden uns in den nächsten Tagen damit befassen und ein Konzept erarbeiten“, meint sie.

Wegen Covid-19 läuft der Schulbetrieb momentan ganz anders als gewohnt. Quelle: imago

Denn auch die Mädchen und Jungen der sechsten Klasse sollen nicht einfach so entlassen werden. Schließlich gehen sie künftig auf eine weiterführende Schule – ein wichtiger Lebensabschnitt für jeden Grundschüler und deren Eltern. Daher gab es in den vergangenen Jahren in Meyenburg eine kleine offizielle Verabschiedung. Wie diese nun 2020 aussehen wird, das kann Annett Schröder erst im Laufe der nächsten Tage sagen.

Schüler planen einen Abi-Ball

Eine Frage gäbe es noch zu klären: Gibt es jetzt vielleicht auch einen Abschlussball? Noch vor vier Wochen gab es dazu ein klares Nein. Die Perleberger Schüler wollen diesen wohl selbstständig organisieren, heißt es vom Schulleiter. Natürlich unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln.

Vielleicht wird der Ball nicht wie geplant – aber zu Corona-Zeiten verläuft eh kaum noch etwas nach Plan. „Wir versuchen einfach aus der Situation das Beste zu machen“, sagt Goralczyk-Pehl. Feierlichkeiten wie die Jahre zuvor wird es 2020 definitiv nicht geben. Am 26. Juni beginnen in Brandenburg die Sommerferien. Zeugnisse gibt es für einige Jahrgänge schon früher und ob es bis dahin weitere Lockerungen gibt, ist aktuell leider ungewiss.

Von Julia Redepenning