Pritzwalk/Perleberg

Ein schönes kühles Bier und dazu ein deftiges Essen im Biergarten des Stammlokals genießen: das ist in Zeiten von Corona seit vielen Monaten eine Wunschvorstellung. Doch am kommenden Pfingstwochenende dürfen viele Restaurants, Hotels und Cafés in der Region wieder Gäste auf ihren Außenanlagen empfangen. Zahlreiche Gastronomen von Wittenberge bis nach Pritzwalk bereiten sich schon jetzt auf den 21. Mai vor. Denn bereits ab Freitag dürfen touristische Einrichtungen Besucher zumindest wieder im Freien bewirten – jedoch unter strengen Auflagen.

Besucher brauchen einen negativen Schnelltest

Denn wer ein Lokal seiner Wahl besuchen möchte, braucht dafür einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ebenfalls dürfen die Gäste keine Corona-Symptome aufweisen und es muss im Vorfeld ein Termin gebucht werden. Das kann bei einigen auch direkt vor Ort gemacht werden. An einem Tisch dürfen Personen aus zwei Haushalten sitzen. Zwischen den Tischen muss zudem der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden.

Die Hürden für das Vergnügen am langen Pfingstwochenende sind somit hoch. Hinzu kommt die eher unschöne Wettervorhersage, denn die Wetterfrösche haben neben Regen auch Gewitter und sogar stürmischen Wind angekündigt. Davon lassen sich einige Gastronomen nicht entmutigen und öffnen ihren Außenbereich. So wird etwa die „Alte Ölmühle“ in Wittenberge seine Brauhaus Terrasse öffnen. Bereits ab Freitag um können Besucher in der Zeit von 11.30 bis 22 Uhr sich hier verköstigen lassen. Diese Zeiten gelten auch für den Samstag, den Sonntag und an Feiertagen. Alles was Besucher brauchen ist ein negativer Test und vollständig Geimpfte müssen einen entsprechenden Nachweis erbringen.

Café Bölzke bietet Schnelltest an

Für Kurzentschlossene bietet das Café im Pritzwalker Ortsteil Bölzke sogar die Möglichkeit, einen Schnelltest vor Ort zu machen. „Wir haben seit einigen Woche eine eigenes Schnellteststation“, erklärt Jana Haberecht vom Café Bölzke, „wer also noch keinen tagesaktuellen Test hat, kann den bei uns kostenlos machen und hinterher unser Café besuchen.“ Denn zumindest den Außenbereich möchte Jana Haberecht am kommenden Sonntag und auch am Montag öffnen. „Zwar soll das Wetter nicht allzu gut werden“, sagt sie, „aber wir probieren es trotzdem.“

Angeboten werden leckerer Kuchen und Torten sowie verschiedene Getränke. Für den kleinen oder großen Hunger gibt es Bockwurst. Das Café Bölzke hat am Sonntag und Montag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Teststation ist am Samstag, Sonntag und am Feiertag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Auf der Internetseite des Tourismusverbands Prignitz gibt es neben einer detaillierten Aufzählung an geöffneten Lokalen gleichzeitig noch alle wichtigen Informationen für einen möglichen Besuch zum Nachlesen. Hier sind auch entsprechende Kontakte für eine Terminbuchung sowie die jeweiligen Öffnungszeiten hinterlegt.

Von Julia Redepenning