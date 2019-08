Bad Wilsnack

Bis aus Berlin waren sie gekommen, die vielen „Pilger“, die am Samstag das ehrenwerte Bad Wilsnack heimsuchten. Gab es zu Anfang des diesjährigen Pilgerfestes eine „Pilgerfahrt“ von der - ebenfalls feiernden – Plattenburg bis hin zur Wunderblutkirche, so bestimmte am Nachmittag ein großes Markttreiben das G...