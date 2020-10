Kyritz

Neustadt und Wusterhausen gehören auch dazu: Schon ab nächstes Jahr könnten sich 22 Orte in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel mit dem Status „Grundfunktionaler Schwerpunkt“ schmücken. So sieht es der Teil des Regionalplanes vor, den die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel bei ihrer Versammlung am Donnerstag in Kyritz verabschiedete.

Neben den Städten Neustadt und Wusterhausen betrifft das im Landkreis Ostprignitz-Ruppin Fehrbellin, Lindow und Rheinsberg sowie in der Prignitz Bad Wilsnack, Glöwen, Karstädt, Lenzen, Meyenburg und Putlitz. Die anderen betroffenen Orte liegen im Landkreis Oberhavel.

Grundzentren erhalten mehr Möglichkeiten

Ihr neue Status brächte handfeste Vorteile mit sich. Orten mit dieser Funktion gesteht der Landesentwicklungsplan beispielsweise mehr Potenzial bei Wohnungsbau und Einzelhandel zu. Es geht um die Genehmigungsfähigkeit von zusätzlich bis zu zwei Hektar neuer Wohnbaufläche pro 1000 Einwohner im Jahr. Größere Handelseinrichtungen für die Nahversorgung werden möglich. Außerdem erhalten die Grundzentren vom Land einen jährlichen „Mehrbelastungsausgleich“ von 100.000 Euro.

All dies war der Grund dafür, dass die Kommunen auf eine zügige Benennung der „Grundfunktionalen Schwerpunkte“ drängten. Die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, in der Kommunen und Landkreise vertreten sind, gliederte das Thema deswegen aus dem großen Regionalplan aus, dessen abschließende Formulierung voraussichtlich noch Jahre dauert. Sollten die Landesbehörden den am Donnerstag verabschiedeten Teilplan bestätigen, könnte er bereits Anfang 2021 in Kraft treten.

Planvorgaben des Landes in der Kritik

An den Grundlagen der Entscheidung gibt es durchaus Kritik aus der Region. Eine Reihe weiterer Orte wäre ebenfalls gern „Grundfunktionaler Schwerpunkt“ geworden. Doch dafür hatte das Land Voraussetzungen formuliert. Ein Grundzentrum müsse dauerhaft mindestens über einen Sitz der Kommunalverwaltung, über eine Grundschule, Angebote der Jugend- und Altenbetreuung, allgemein- und zahnmedizinische Versorgung, eine Apotheke, Einzelhandel, Bank- und Postdienstleistungen sowie öffentlichen Nahverkehr verfügen.

Während das im Berliner „Speckgürtel“ meist die Regel ist, gibt es an der Peripherie große Regionen ohne solch umfassendes Angebot: rund um Wittstock beispielsweise oder zwischen Kyritz und Pritzwalk. Orte dort haben damit derzeit keine Aussicht, zum Grundzentrum aufzusteigen, was ihnen landesplanerisch wiederum Entwicklungspotenzial versperrt.

Die Peripherie fühlt sich abgehängt

Die Landesplanung lasse da praktisch keine Spielräume, bemängelte unter anderem Hartmut Lossin aus dem Prignitzer Kreistag: „Der Kriterienkatalog passt gar nicht mehr in die Landschaft und lässt jeden Sachverstand vermissen. Die Randgebiete werden hier wieder vernachlässigt.“ Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow sah das genauso: „Wir beschließen heute einen Plan, der eigentlich ein Plan der 90er Jahre ist. Ich bin damit sehr unglücklich.“

Der Prignitzer Landrat Torsten Uhe als Vorsitzender der Regionalversammlung schloss sich dieser Einschätzung an: „Es sind tatsächlich Kriterien enthalten, die nicht mehr zeitgemäß sind.“ Immerhin habe das Land nun eine Überprüfung angekündigt, bei der die Kommunen hoffentlich Mitsprache erhalten. „Bringen Sie sich da ein!“, empfahl Uhe.

Von Alexander Beckmann