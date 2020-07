Plattenburg

Frischer Wind soll im Herbst dieses Jahres durch die Plattenburg wehen. Gäste sind dann zu Tafelrunden im Burgkeller eingeladen. „Wir haben mit der Gemeinde Plattenburg einen Vertrag geschlossen, dass wir den Burgkeller von Mitte Oktober bis Ende Januar 2021 nutzen dürfen”, sagte Jürgen Schmidt bei einem Gespräch auf der Burg.

„Wir”, beschreibt der Gästeführer, „sind die Gruppe der Tafelrunde, eine lose Verbindung von Knechten und Mägden.” Er selbst gehört als „ Junker Jürgen” zum Urgestein der Tafelrunden, der mittelalterlichen Ritteressen. Ihm zur Seite saß Bernd Poetschokat alias Brandan, Bandleader der Berliner Mittelalterband „Cultus Ferox”, die seit etlichen Jahren für die passende Musik auf Norddeutschlands ältester erhaltener Wasserburg sorgt.

Erste Tafelrunde war am 1. Dezember 1992

13 Leute, Männer und Frauen, gehören zur Band. Drei oder vier von ihnen spielen zum Ritteressen auf. „Er ist mit dem Maul vorneweg und wir mit den Instrumenten”, sagte er und deutete auf Junker Jürgen. „Am 1. Dezember 1992 habe ich meine erste Tafelrunde gemacht. Wir sind jetzt im 28. Jahr”, blickte Jürgen Schmidt zurück.

Die Mittelalterband „Cultus Ferox” spielte auch regelmäßig auf dem Plattenburger Weihnachtsmarkt auf. Quelle: Jens Wegner

Welche Veranstaltung hält sich schon so lange? Renate Hampicke, die damalige Wirtin des Burgkellers, hatte die Idee zu den Tafelrunden. Ab der dritten Runde war Jürgen Schmidt mit dabei, dann später unter Plattenburg-Pächtern wie Lutz Lange und Ralf Eckhold. „Vor 14 Jahren übernahm René Günther die Plattenburg. Unter ihm ist das Burgleben so richtig aufgeblüht”, sagte Junker Jürgen.

Einst zog es die Politprominenz auf die Burg

Wegen Unstimmigkeiten mit der Gemeinde als Verpächterin verließ er 2019 die Burg. „Die Burg ist für mich wunderschön. Das sich die Gemeinde nicht in der Lage sieht, etwas für die Heizung dazuzugeben verstehe ich nicht. Das hat mich verstört”, sagte Bernd Poetschokat. „Es waren tausende von Leuten, die im Laufe der Jahre hier durchgegangen sind. Die gesamte Polit-Prominenz von Brandenburg war hier”, erinnert sich Jürgen Schmidt. „Die Burg befindet sich momentan im absoluten Dornröschenschlaf. Wir wollen sie wieder erwecken”, so Schmidt.

Es müsste wieder Burgführungen geben, denn der Leerstand sei nicht gut. An Himmelfahrt zog es sonst viele Gäste dorthin. Der Weihnachtsmarkt in den historischen Mauern sei einzigartig gewesen. „Mit dem Nichtbewirtschaften der Burg ist ein großes touristisches Highlight der Prignitz weggefallen. Das ist eine Katastrophe”, stellte Jürgen Schmidt fest.

Am 12. Oktober geht es los

Das Bauwerk ist eine der ältesten Burgen aus dem 12. Jahrhundert, die letzte Burg vor dem Meer. Richtung Ostsee gibt es Herrenhäuser und Schlösser, aber keine Burgen mehr.”

„Ab dem 12. Oktober geht es los. Jeweils donnerstags, freitags und sonnabends bieten wir Tafelrunden an. Anmelden können sich Interessenten unter der Telefonnummer 0173/6 43 56 19, per E-Mail an info@die-plattenburg.de oder auf Instagram unter plattenburg burgkeller”, informiert der Gästeführer.

Es ist unklar, ob es Burgführungen geben kann

100 Gäste fasse der Burgkeller, maximal 70 Gäste pro Tafelrunde können sich anmelden. Das sei gemütlicher und außerdem können so die Abstandsregeln berücksichtigt werden, denn man wisse schließlich nicht, wie sich die Lage durch die Corona-Pandemie entwickle. „Passend dazu beginnen wir im Oktober mit einer Handwaschung”, sagt Schmidt. Die Oberburg sei derzeit nicht begehbar. Deshalb sei noch unklar, ob es im Oktober Burgführungen geben kann. Das Essen auf den Tischen ist die Deko. Es gibt Gemüse in Holzmollen, Wurst und Käse – alles von regionalen Anbietern. Auch Veganer werden satt, obwohl das Essen sehr fleischlastig sei. Zu trinken gibt es Wasser, Säfte, Bier, Met und Wein – das, was es auch im Mittelalter gab.

Frech und frivol werden die Gäste unterhalten. „Mimosen und Angsthasen brauchen wir nicht”, sagte Junker Jürgen, der bei den Tafelrunden den Hofnarren gibt. „Wir singen zusammen. Es gibt ein Ritterturnier. Die Leute werden immer mit einbezogen. Abtauchen in ein anderes Leben, das ist der besondere Reiz. Uns macht es bis heute viel Spaß. Das überträgt sich auf die Gäste.”

