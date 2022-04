Plattenburg

Weil ein Citroën in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 5 unterwegs war und dabei so in den Gegenverkehr geriet, dass nur durch Ausweichmanöver Unfälle verhindert werden konnten, hat ein Zeuge am Mittwoch gegen 20 Uhr die Polizei gerufen.

Als die Beamten den Wagen in Höhe Kleinow stoppten, bemerkten sie bei der 61-jährigen Fahrerin deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille.

Autofahrerin tritt nach Polizisten

Bei der angeordneten Blutentnahme im Krankenhaus wehrte sich die Frau und trat nach den Polizeibeamten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und die Frau von ihrem Ehemann abgeholt.

Von MAZonline