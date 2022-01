Klein Leppin

Der Verein Festland aus Klein Leppin startet auch in diesem Jahr ein neues Opernprojekt. Unter dem Motto „Zukunftswerkstatt – Pastorale“ wollen die Initiatoren zum Diskurs über moderne Lebensentwürfe auf dem Land anregen. Unter der Federführung des neuen musikalischen Leiters Casper Wein und des künstlerischen Leitungsteams rund um die Regisseurin Mira Ebert will der Festland-Verein die Weiterentwicklung des Projektes „Dorf macht Oper“ anstoßen. Die Aufführung einer Oper aus dem pastoralen Bereich ist für Juli geplant.

Sehnsucht Liebe Tod – Eine Liederoper nach Franz Schuberts Winterreise 2019 in Klein Leppin. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Pastorale für die Idealisierung ländlichen Lebens

Als künstlerisches Format steht die Pastorale für die Idealisierung ländlichen Lebens. In vergangenen Epochen galt sie als Gegenmodell zu einem höfischen, das heißt städtischen Lebensumfeld. Ländliches Milieu wurde als Idyll dargestellt. Nur auf dem Land sei das wahre, einfache Leben im Einklang mit der Natur möglich, hieß es. „Auch heute ist das wieder eine hochaktuelle Idee. Die Prignitzern spüren diesen Trend“, so die Initiatoren in ihrem Aufruf. Das Leben auf dem Land gelte heute vielen als moderner Lebensentwurf, die Corona-Pandemie habe diesen Trend noch weiter verstärkt.

Unter dem Label Pastorale will der Verein Festland diesem Trend nachspüren. „Wir wollen auf kreative Art und Weise für diese Entwicklung sensibilisieren, Ansichten, Einsichten und Lebenswirklichkeiten sichtbar machen und einen lebendigen Austausch anregen, heißt es weiter. Den Mittelpunkt bilde das Projekt „Dorf macht Oper“.

Initiatoren wollen neue Wege gehen

Die Einschränkungen durch die Pandemie machen Open-Air-Lösungen, digitale oder andere Formate notwendig. „Das ist für uns ein Impuls mit dem Projekt Zukunftswerkstatt 2022 bewusst auch neue Wege zu gehen. Wir laden alle Prignitzer ein, sich zu beteiligen.“ Mitmachen kann jeder, der Lust und Zeit hat. Der Opernchor sucht zum Beispiel interessierte Laiensänger, insbesondere Tenor- und Bassstimmen.

Mit schier nicht enden wollendem Applaus brachten die Gäste ihre Begeisterung über diese grandiose Inszenierung zum Ausdruck. Quelle: Jens Wegner

Zu den Opernwerkstätten sind alle Kinder, Jugendliche und Junggebliebene eingeladen, sich mit künstlerischen Mitteln dem Thema Pastorale zu widmen. Hinter den Kulissen braucht es Unterstützung beim Bühnen- und Kulissenbau, bei Beleuchtung, Tontechnik oder einfach nur beim Rasenmähen oder Kuchenbacken.

Neben der Opernproduktion sind im Frühjahr 2022 ein „Landfest“ und das alljährliche Sommer-Kunst-Camp rund um das Thema Nachhaltigkeit vom 25. bis 29. Juli geplant. Anmeldungen sind an kontakt@festlandprignitz.de möglich.

Von Marcus J. Pfeiffer