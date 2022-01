Glöwen

Der Fahrkartenautomat am Prignitzer Bahnhof in Glöwen (Gemeinde Plattenburg) ist am Sonntagmorgen gesprengt worden. Zeugen hörten gegen 6.30 Uhr ein Geräusch am Bahnhof und bemerkten anschließend eine unbekannte Person. Offenbar war das der Täter, der laut Polizei einen Schaden von 25.000 Euro angerichtet hat. Im Nahbereich konnten Polizisten jedoch keinen Tatverdächtigen ergreifen.

Lesen Sie auch:

Pritzwalker Innenstadt: Neues Damenmodegeschäft öffnet Anfang März

Urabstimmung: Im Zahnradwerk Pritzwalk droht jetzt ein längerer Streik

Ein Kriminaltechniker sicherte am Sonntag und am Montag Spuren am Tatort. Wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des versuchten Diebstahls ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sie bittet Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen nahe des Tatortes bemerkt haben, sich in der Polizeiinspektion Perleberg unter der Telefonnummer 03876/7150 zu melden.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinweise können auch auf der Internetseite der Landespolizei gegeben werden.

Der Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn in Glöwen ist nicht zum ersten Mal gesprengt worden. Alle paar Monate haben es Räuber auf ihn beziehungsweise seine Geldkassette abgesehen. Etwa ein Dutzend Mal ist er schon zerstört worden.

Von MAZonline